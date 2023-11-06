很多人都不喜歡吃胡蘿蔔，覺得它有一股刺激性的怪味，我也不例外。許多年前在我上班的公司，每逢周五有個不成文的慣例，大家輪流帶點心或食物到辦公室與同事分享，其中最引我注意的是經常出現醒目的迷你胡蘿蔔。

那是我首次見到如此小巧可愛、形狀一致、顏色悅目又爽脆清甜的迷你胡蘿蔔，從那時候起，我漸漸喜歡上這口感甚佳、食用又方便的生食蔬菜 ，它完全顛覆了傳統胡蘿蔔在我心目中的印象。

當時我對迷你胡蘿蔔的來源很好奇，後來才知道原來它是由成熟的大胡蘿蔔收成後，以機器加工去皮切成五厘米左右的小段，最後形成了光潔的手指形迷你胡蘿蔔。

這一新概念是一九八○年代加州 Bakersfield農場主人尤羅希首創，他擁有種植最多胡蘿蔔的農場，然而美國市場對胡蘿蔔的外觀有某種程度的要求，例如長得奇形怪狀的、尺寸不合標準的，或在收成時折斷的，都不被超市所接受，它們只能用來榨成汁或餵牲口用，甚至丟棄。由於收成後的胡蘿蔔有近四成是被淘汰的，造成農場極大數量的浪費及經濟損失，於是尤羅希開始苦思改善之道，終於創造出能削皮，並切割成兩吋大小的迷你胡蘿蔔機器。

原來不合標準的胡蘿蔔經過機器切割整理及包裝後，其成品是變成免洗、免削皮、免切、免煮並可直接食用的迷你胡蘿蔔，具備這麼多的優點，迷你胡蘿蔔上市後，便很快被大眾接受。

一般家庭主婦最頭疼的是家中孩子不喜歡吃胡蘿蔔，但它卻含有豐富的胡蘿蔔素和維生素A，對眼睛和皮膚好處多，而且熱量低，又是減肥飲食的最佳選擇。在迷你胡蘿蔔促銷登上超市貨架後，人們趨之若鶩，連孩子們都好奇的競相嘗試，這新鮮可口的迷你型胡蘿蔔，逐漸成為媽媽為孩子準備學校午餐便當的健康食物選項之一。

早年在我的兩個孩子讀小學期間，我也經常會裝幾根迷你胡蘿蔔在他們的午餐盒中。有時在公園看見帶著孩子出來玩耍的媽媽，從背包取出分隔的餐盒，其中也不乏裝有迷你胡蘿蔔給孩子享用。在家庭聚餐或戶外烤肉，它更是不可或缺的即時冷盤，講究的並附加鄉村調味沾醬，成為極受歡迎的餐前拼盤菜。

迷你胡蘿蔔登堂後，迅速地成為老少咸宜的健康食品，在十年間美國人均胡蘿蔔的消費量翻倍；時至今日，迷你胡蘿蔔占有百分之七十的胡蘿蔔鮮食市占率，農場銷售的數量增長，相對也就大大減低了淘汰的浪費。

人體百分之三十的維生素A補充是來自於胡蘿蔔，隨著飲食清爽觀念的改變，這種輕食潮流愈來愈受大眾青睞。

尤羅希與太太每每在超市看見盒裝的冷拼盤，以及整齊陳列的一袋袋迷你胡蘿蔔，甚為欣慰。因為自己當年尋求變通的一個念頭，竟成就了減少浪費又被大眾所接受的迷你胡蘿蔔，堪稱小兵立大功，他覺得與有榮焉。