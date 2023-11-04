在美國不論是買菸、買酒或是進入酒館等場所時，除非年齡很明顯看起來超出二十一歲，不然通常都會被要求檢查證件。而對於我們這類沒身分的國際學生來說，護照便是證明身分的證件。

當年我在美國念書時，早已超過二十五歲，或許是亞洲人往往看起來比較年輕，每次購買酒類或是在餐廳點酒精飲品時，十次有九次都會被要求出示身分證件確認年齡。

護照又厚又大，帶在身上挺不方便，所以剛到美國時，我便習慣將護照塞在書包中，並不會隨身攜帶。直到有一次與朋友聚餐完後，決定到另一位同學家喝酒，便在回程路上順便到沃爾瑪 買些酒。當一群人拿了一瓶紅酒在自助機台結帳時，自助機顯示了需要檢查證件的訊號，一名女服務人員馬上走向機台，要求我們一行人都必須出示證件，才能購買這瓶酒。

當時我的護照放在書包裡，根本沒帶出門，其他幾人出示完護照後，只剩我沒有護照。服務員便把酒收走，禁止我們購買，我們也只好悻悻然地離開。

第二次是我準備去超市買酒，但又懶得帶護照，便自作聰明地將護照用手機拍了下來，結果結帳時被收銀員告知手機截圖無法證實身分。當下我正想作罷時，旁邊一名熱心的中年女子告訴我，她願意幫我購買，當時比較保守的我不認識對方，便感謝並婉拒了對方的幫助。

感恩節時在美國朋友家裡作客，朋友遞了一瓶啤酒到我手上，他的父親不清楚我的年齡，急著問我幾歲？想確認我是否能飲酒。得知我早已超過二十五歲後，才放心地讓我喝酒。

在這些經驗中我也體認到，美國人對於飲酒年齡的把關算是相當嚴格，或許也是因為相關罰則很重的緣故。經由上次沃爾瑪的經驗，我們也學到了破解方法，就是結帳時讓其中一位有帶護照的人去就好，沒帶護照的人先離開超市，那麼自然就不會一起被要求檢查證件。

最有趣的是我的一名南美洲朋友，他在餐廳點了一杯酒，掏出護照出示給服務員時，被服務員告知不需要。雖然他已超過三十歲，但這件事還是被我們笑了一陣子。