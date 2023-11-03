話說去年九月，我們一行五人去溫哥華島的維多利亞市坐賞鯨船，依船公司的規定，我們在出發前半小時抵達碼頭。嚮導講解安全規則後，說汽艇空間有限，又是高速行駛，所以請大家最好將皮包等物品放入有鎖的置物櫃，接著示範如何穿上船公司提供的防水擋風帶兜帽連身衣。大家依樣畫葫蘆穿上連身衣後，跟著嚮導走向停泊的汽艇。

十四人座的汽艇，可載十二位乘客、一位駕駛和一名嚮導；我帶著小女兒和朋友一家三人分坐在前三排，興奮地等著出海看鯨魚。

汽艇駛離小碼頭後，緩慢地在港灣中行駛，嚮導說整個行程大約三個半至四小時，船會開到外海座頭鯨活動的區域，沿途也有機會看到虎鯨、海豹等海洋哺乳類動物。出港沒多久，果然看到四隻虎鯨，牠們黑白分明的身軀在湛藍海水中游動，突然翻轉潛入水裡，又冒出水面，黑色的背鰭跟著起起伏伏，格外醒目。

此時，在華盛頓大學專攻海洋生物學的嚮導說，這幾隻虎鯨可能在獵食。我們停留約十分鐘後，繼續駛向外海，一望無際的大海，我們乘風破浪前進，剎那間紅塵庸碌盡隨浪花飛逝。

汽艇飛馳十多分鐘後，一座燈塔出現在海平面，當我們駛近燈塔時，看到四周的岩石上，有大大小小近百隻成群的海豹，牠們發出嗡嗡的叫聲，震天價響。趴在岩石上的海豹，對我們這群乘著現代一葉扁舟來的不速之客，絲毫不在意，仍繼續慵懶地享受日光浴。揮別燈塔和海豹，我們繼續去尋找鯨魚。

到了目的地之水域，大夥興奮地四處張望，嚮導叫我們往船頭前方看，果然有兩隻鯨魚在噴水，此起彼落像在比賽，難道鯨魚也會因為有觀眾而人來瘋。駕駛緩緩地將汽艇駛近些，然後關掉引擎，少了轟隆隆的馬達聲，只有風聲、海浪拍打汽艇聲，以及依稀可聞的鯨魚噴水噗哧聲。

當大家正陶醉於眼前的畫面，其中一隻鯨魚突然躍起，落下時，牠的尾巴筆直入海。這一幕引起全船的驚嘆聲，這可遇不可求的景象真是值回票價，令我感到不虛此行。

回程中，豔陽、藍天、碧海、海鷗一路相伴，為這趟驚奇連連的賞鯨之旅，畫下完美句點。