本人生活作風超級嚴謹，自我鑑定為一名良家婦女。

話說有一天，我帶著女兒在商場的小型兒童遊樂場玩，邊上圍了一圈椅子供父母們歇息。一會兒來了一位老外爸爸，目測他一人帶了三個孩子，坐在我旁邊。

即便我低頭看手機，都能隱約感覺到他老想跟我搭話，搭話我倒不覺得有什麼不妥，帶孩子的家長都很無聊，閒來聊幾句也沒什麼。但英語不好的人，我想除了害怕接電話，就是特別害怕有人跟自己聊天寒暄，於是為了避免他找我聊天，我就一直低著頭看手機。

最後，不知我哪裡疏忽讓他有機可趁，話題就從「妳女兒幾歲了？好可愛啊！」展開了。期間我還無意中透露了我老公經常回中國的訊息，天地良心，我當時真的沒覺得這有什麼特別含義，整個交流磕磕巴巴，基本上都是他問我答，我什麼都沒問，他自己也答。他甚至告訴我，他和他老婆離婚了，每周會有一天時間帶三個孩子出來玩，還秀給我看他胳膊上的紋身，問我介不介意？我心想，還真不把我當外人呢！

為了趕緊結束這場閒聊，拯救我那可憐的英文，我起身說要走了，這時他有點靦腆地問我：「妳能給我留個手機號碼嗎？」我又愣住了，怎麼了，閒聊幾句就夠了，還要常聊嗎？我哪有那麼多英文詞彙可跟老外聊天啊！於是我面帶為難說：「對不起，我英文不好。」然後兩手一攤，配上我這肢體語言，意思就是你要了我的手機號碼也沒用，我英文不好，跟你聊不了。

但他又再次說：「沒關係，我會發訊息給妳。」中國人常說盛情難卻，感覺我再推脫，就很不給人面子了。於是，我勉強說了一句ok，有點不情願地給了我的手機號碼。我真的是完全出於禮貌，絲毫不帶一丁點邪念，甚至連好感都沒有。

過了兩天，他開始聯繫我了，並且對我的禮貌產生了誤解。他發短信，大意是說，他這兩天好忙，在上班，然後現在有空了，想要約我吃飯。我回的訊息大意是說謝謝，我沒空，不會去。然後他又說明天再約我，並且問我想不想他？事情發展到這地步，就變味了。我哭笑不得，百思不得其解，他竟然問我想不想他？難道我看上去很輕浮嗎？

然後我的修養告訴我，要保持風度，於是我禮貌地回覆他：「對不起，我有丈夫。」他說：「妳丈夫不是不在美國嗎？」我聽了就生氣了，我感覺他褻瀆了我對他的尊重和禮貌，於是我義正辭嚴地告訴他：「我有丈夫，即便他不在美國，我也不會跟任何男人去約會。」然後他也有點生氣地質問我：「那妳那天為什麼要給我手機號碼？」聽完後，我氣炸了。

反覆斟酌應該要怎麼回覆？才能讓他明白手機號碼是他找我要的，我是出於禮貌才給他的，他這種倒打一耙的行為很糟糕等等。最後我使用翻譯軟體，一次次修改，生怕又有哪句話讓他誤解。我甚至給他科普了一下中國人和美國人的文化不同之處，總之，我感覺我應該表達夠明白了，最後還請他不要再發短信給我。很久，他回覆了一個哭泣的表情，一場被動的豔遇就這麼落幕了。

直到現在，我老公還經常拿這件事來笑我，我卻感嘆於老外的直接和單純，喜歡就約會，拒絕就離開，不拖泥帶水，不死纏爛打，挺好的。

本來文章已結尾，但我發現老公看到這裡，意味深長地白了我一眼。