我有一個印度 朋友法蒂瑪，她家院子裡的植物長得又高又大，果實又大又甜，綠的綠、紅的紅，十分討喜。她眉飛色舞地說：「這得益於我自建的澆灌系統，更得益於我自製的複合肥，植物有了充足的水分和養分，自然長得好。」

她把自製澆灌系統的視頻給我看，視頻裡，她耐心地將草坪自動灑水器用的粗細塑膠管，依序組合黏接起來。我看了之後說：「這太麻煩了。」 法蒂瑪說：「妳可以做複合肥啊！在院子地上刨個坑，把不吃的食物倒進去，蓋上一層薄薄的土就可以了。」這很簡單，我決定試一試。

冬季時，我在後院沿院牆挖了坑，把洗菜後多餘的菜葉、瓜瓤瓜子、掐頭去尾的部分統統倒進坑，蓋上一層土；過幾天再添加廚餘、再蓋上土，一個星期後坑就填滿了。

我接著又挖了兩個坑，總共做了三堆複合肥。等待春天來臨時，我將用這些分解成土的肥料堆放在我的花草周圍，想像著汲取充足營養後，黃玫瑰、紅芙蓉、紫薰衣草、白梔子花蓬勃生長，風中搖曳的萬種風情，內心迫不及待，我想趁早看到滿園綻放的迷人花朵。

連續雨天後，春天終於來了，從複合肥裡冒出十幾棵幼苗，有著深綠橢圓的葉子，這會是什麼呢？難道是我無心埋下的一些種子發芽了？我趕緊拿出手機，用Google 鏡頭查詢，這些嫩苗竟然是我從Costco 買的有紅有黃的小土豆。

土豆苗一天天長大，地裡又冒出一株與土豆苗完全不同的植物，葉面寬大，像超大柔軟的楓葉。我再用Google鏡頭一查，高興地叫起來，原來是我最喜歡吃的小南瓜，真是心有靈犀。

南瓜苗長得很快，藤蔓每天在地上伸展，開出大朵黃花。夏季裡一朵黃花變成一個綠色圓滾滾的小南瓜，躺在地上，對我投來嫵媚閃亮的微笑。南瓜葉的作息時間和上夜班的職員相同，它白天蜷縮起來睡覺，晚上和清晨精神抖擻地工作，我打開窗戶，它濃郁似香皂的氣息撲鼻而來。

等著小南瓜長大時，另一堆複合肥裡又爬出一株葉面寬大的新苗，藤蔓順牆腳爬行，也開出大朵黃花，我心想一定又是一棵南瓜。這棵新苗只開花不結果，藤蔓飛速伸展，爬滿半面牆腳，兩、三個星期沒到後院，周末我幫植物澆水時，發現藤蔓上長出兩個比拳頭還大的瓜，不是南瓜，是冬瓜！

拔雜草時，我還發現一棵細溜溜的嫩芽，三英寸高，四瓣可人細小的青翠綠葉，是不是牛油果破殼發芽了？我不準備用Google鏡頭來查詢了，我要等待嫩芽長大，等待植物帶給我的無限驚喜。