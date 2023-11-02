四年前我投資 的一幢房慘遭祝融之災，慶幸只有財物損失，沒有人員傷亡，此外，保險 公司還給予一定金額的賠償。由於太太一直希望住新房子，所以我們就趁這個機會，打算把舊房子打掉重蓋。

當要拆舊屋時，工頭告訴我，前院那棵楓樹必須砍掉，我問為什麼？他說因為拆房子的機器太大，手臂轉動時會打到這棵樹，我說：「那你可以用小一點的機器啊？」這工頭看著我，說那要多等一個禮拜，等機器從別的工地調過來，我說我願意等。

或許有人會認為，等一個禮拜算不了什麼，但事實上，蓋房子的工期都排得很緊，而且時間就是金錢，就算沒有排擠到後面的作業，一個禮拜也代表接近一千美金的損失。

但是為了拯救這棵美麗的楓樹，一千美元也值得。其實這不是錢的問題，它是一個生命，至少得三、四十年才能長得那麼高大，怎麼能這樣就把楓樹消滅掉？

然而後院的柿子樹就沒有這麼幸運了，它剛好生長在新房設計的露臺位置，由於體積龐大，工人說不可能整個挖起來，而且就算移植也不容易活，我只好忍痛犧牲。在砍樹的前一天，我還特別摸著它的軀幹，和它道歉：「對不起，我們不得不這麼做。」

可沒想到，工程進行了八個月，堆滿建材和垃圾的後院，居然有一株小苗從草叢中冒了出來，大半年沒有澆水，它不但沒有死，還冒出了新芽！我忙拿鐵絲編好圍籬加以保護，待露臺需要灌漿時，請工人盡可能連根挖起，種到後院的角落。新一代的柿子樹很爭氣，待房子落成時，已經長得有半個人高了。

在蓋房子的過程中，我必須常常去工地巡視，有一天路過，附近鄰居正在重新規畫前院，原本三棵枝葉茂密的樹，上面還開著美麗芬芳的小花呢！一棵已被鋸倒，第二棵也已經鋸了一半來不及搶救，我連忙上去和工人說，剩下這一棵不要鋸，麻煩挖出來讓我帶走。

工人說他是奉命砍樹，沒有時間幫我大面積挖樹，頂多把小根砍斷，把樹給「拔」起來。我想也只能這樣了，趕忙回家把休旅 車開過來，好不容易才把這棵和我差不多高的樹塞進去，弄得車裡全都是泥。回到家少不得被太太說一頓嘴，挖這個回家幹什麼？哪有可能養活，還搞得髒兮兮的。

我把救回來的樹枝和鬚根修剪一下，種在大缸裡，每天澆水除草。前半年十分淒慘，樹葉一直掉，最終只剩兩、三片半死不活的葉子還撐著，讓人幾乎以為沒有希望了。沒想到來年開春，它居然在枝幹的節點上冒出一點一點的新綠，不久嫩芽就冒出頭來了，我當時簡直感動到快掉下眼淚，這真是重生的喜悅呀！

如今前院的楓樹依舊挺立，在夏秋之際帶來美麗的楓紅；角落的小柿子繼續健康成長，只是離結果可能還得等上幾年；最令人高興的是被我帶回來、種在大缸的這棵樹，不但枝葉繁茂，而且像報恩似的今夏開出了美麗的白花，讓我的後院瀰漫著馥郁的清香。現在照顧家裡庭院是我最輕鬆快樂的時光，有時候，我會撫摸著這三棵樹，喃喃地跟它們說：「嘿！我救了你們一命呢！」