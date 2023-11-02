記得在兒時那個物資匱乏的年代，我們不知道指甲油為何物？夏夜納涼時，母親就用她親手種植的鳳仙花加上少許明礬，在蒜臼子裡搗成花泥，幫我們姊妹輪流敷在指甲上，外面用眉豆葉裹好，再用一些線纏上睡覺，第二天起床後，打開一看，我們就有了經久不褪色的美麗紅指甲。

我受母親影響，天性喜歡栽種花草，退休 前為了上下班方便，一直住多倫多市區公寓房。退休後為圓自己的種植夢，我搬進了有後院的房子。不上班了，有了大把時間，我的種植熱情一發不可收拾。

那段時間可以說是看見什麼都想種，安排好種植從春、夏、秋季依序綻放的花朵，幾十種不同花卉妝點庭院，例如鬱金香、水仙、風信子、大花蔥、鳶尾、石竹、玫瑰、丁香、百合、萱草、錦葵、天竺葵、百日草、萬壽菊、竹葉菊、福祿考、松果菊、黑眼菊、千頭菊、喇叭花、金盞花等，各式花卉美不勝收。此外，我還分別種了一棵櫻桃樹、香椿樹和桑樹。

我很享受看著小花草、小樹苗從弱到強的生長變化過程，特別是三年新冠疫情 期間，後院就是我的一方天地，花草樹木幫我減少寂寞孤獨，它們是我日常生活中的樂趣和慰藉。

但將近十年的栽種歲月過去了，隨著花木的生長和年齡的增加，我已漸漸感到力不從心，帶來的問題讓我愈來愈難以應對。首先是櫻桃樹，開始結果後滿樹櫻桃從綠變紅，煞是可愛，卻也招來了松鼠、鳥類和浣熊，再加上樹木本身開始出現大批金龜子之類病蟲害，讓我不勝其煩。我不肯噴藥，拉網護果我沒能力做，請人來做不值得，為避免今後每年的頭痛，我只好把櫻桃樹砍了。

其次是丁香花和金銀花甚至玫瑰，種植它們是因為喜歡其芬芳香氣和美麗可愛，可是幾年後它們就長得很大而且很占地方，每年需要花很大的力氣修剪，才能保持形狀和大小，而我的力氣卻愈來愈小。我的大拇指患上了板機指，右手腕患上了脈管炎，腰腿也時常出毛病，再也不適合爬高爬低了。

就連種了幾年的枸杞，雖然不停地修剪，但一根小小的樹苗也長成大大的灌木叢，其鬚根甚至到處伸展，相連的草地上不時會冒出新芽小苗，讓我疲於應對。

再說桑樹，前三、四年生長很慢，看著它的模樣覺得很可愛，可是沒想到它是蓄勢待發，去年一竄就是兩米多高，開始結桑葚之後更是招來很多鳥類啄食，鳥屎拉得滿地。當初栽種桑樹時考慮不周，離籬笆太近，隨著它突然迅速生長，主幹愈來愈粗壯，新枝條不斷抽出，我要不時修剪才能控制桑樹的枝幹不越過圍欄伸到別人家後院，若因此帶來鄰里糾紛可不是我想要的局面，為了避免將來的麻煩，這棵桑樹今秋就必須要砍掉。

人生總有癡迷處，反思我在後院種植花木，感覺我是盲目熱情、隨心所欲，缺少了前瞻性和計畫性。在此提醒大家、特別是年紀漸長者，對自己種下的一花一木都不要失去把控，若已發現不對，就要果斷修正，已經種植過度了，要下決心「斷捨離」，這樣才能減少煩惱，充分享受種植樂趣而又不受其害，蒔花弄草的日子就能過得更輕鬆愉快。