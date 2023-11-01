看著好友傳來的訊息寫著：「我終於自由了。」我很能理解她的意有所指。

隨著疫情 時代的開啟，居家工作變得非常普及，尢其是在高科技業密集的舊金山灣區 。朋友圈幾乎每家都有居家工作者，這種情況已深刻影響了在家相夫教子的婦女們日常。

以前，太太們在早上恭送先生出門上班之後，就可以隨意地調配自己的時間，享受短暫獨處時光。她們一邊播放自己喜歡的音樂，一邊輕鬆地做著家事，興之所至，也可以引吭高歌，或是隨著音樂翩翩起舞。

忙完家務之後，泡杯好茶或咖啡 ，看看書、讀讀新聞，怡然自得地打發時間，或是致電好友閒話家常，分享生活甘苦；又或是呼朋引伴到家裡，來個開心的短聚，這些調劑都是太太們生活中很重要的小確幸，以紓解平日的壓力。

在先生們居家辦公後，太太們生活中的從容自在沒有了，卻多了小心謹慎。為了配合先生們安靜的居家工作環境和綿延不絕的網上會議，太太們在家說話和做家事，都得放輕聲量，盡可能保持寂靜無聲，以免干擾到上班的人。

有幾次我打電話給好友，她都沒接，而是很快地傳來簡訊告知，她老公正在開會，所以她不方便說話。爾後，友人間都有共識，避免在上班時間打電話，以免妨礙在家工作的老公們。再者，老公近在咫尺，太太們說起話來多有顧忌，實在也無法暢所欲言，如此一來，好友之間的談話交流樂趣被限制了。過往，許多煩心小事在與朋友的談笑之間，互相慰藉取暖，很快就能煙消雲散，不再糾結。如今少了抒發的管道，久而久之，心情難免抑鬱寡歡。

而且，太太們的家務量，也隨著先生們居家工作而增加。以往，僅一人在家，太太們自己的午餐都很容易打發，所以她們的放風時光可從早上延續到傍晚，只要在先生們回家前備好晚餐即可。而今，才剛收拾完早餐，不久就得開始張羅午餐，午餐後還得奉上水果和下午的茶點。稍事家務，晚餐時間又已翩然而至，家事周而復始，讓太太們的心情實在美麗不起來。

疫情緩解後，不少企業強制要求員工進公司上班，許多先生們陸續重返辦公室，老公出門上班日，就是太太們重獲自由的日子。太太們終於迎來她們久違的逍遙自在，可以重拾她們以往生活中的小確幸了。