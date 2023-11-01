「世界最大的小城」雷諾

雷諾蘿絲山太浩湖滑雪場。（圖：作者肖文提供）

美國有紐約和洛杉磯等國際大都市，同時也有數不勝數、別具特色的小城鎮，位於西部內華達州的雷諾市（Reno）就是一個被譽為「世界最大的小城」的獨特城市。暮春三月，我和妻子開車抵達內華達山脈下的雷諾市，來探尋「最大的小城」的祕密。

享譽「世界最大的小城」美譽的雷諾市，之所以被美國人稱為真正的城市，是因為它麻雀雖小，五臟俱全。雷諾市具有大城市應有盡有的設備，這裡有雷諾塔霍國際機場（Reno Tahoe International Airport）、有內華達州內最古老的綜合型公立大學─內華達大學雷諾分校、有收藏著一八九八年德國製造的「奔馳」原型車等一千二百多輛的美國國家汽車博物館 (National Automobile Museum）即老爺車博物館，還有職業球場、交響樂團等。

我們在市中心漫步，穿過刻有雷諾城市格言「世界最大的小城」的雷諾拱門，就看到由博彩大亨哈拉於一九三七年創辦的第一家哈拉斯雷諾賭場酒店。它和埃爾多拉多賭埸酒店加上馬戲團娛樂場三家連在一起，彼此相通成了一家超大型賭場。雖然時過境遷，後來被拉斯維加斯的賭場酒店超越，但我們仍然能感受到這座老牌賭城的風采依舊、魅力無窮。也難怪，全世界最大的角子機製造商國際博弈科技公司（lGT）的總部也落戶雷諾。

隔街相望的是頂端有一顆二十四米高、用鋁合金製成巨大保齡球的地標性建築，原來這就是世界上最大的保齡球館。除了有七十八條球道外，館內有保齡球博物館和名人堂，還有可容納一千多名觀眾的豪華座位。在舉行比賽時，會有數千名保齡球的球迷從世界各地前來觀看和朝聖。

我們來到有母子鯨魚雕像的河畔步道 區，奔騰不息的特拉基河穿城而過，掛滿鮮花的古老木橋，花籃高垂的沿河步道，成為市中心一道美麗的風景線。雷諾天空清澈湛藍，一年有三百二十天都是晴空萬里、氣侯宜人，被評選為美國最適合居住的十大城市之一。

接下來，我們去到被作家馬克吐溫喻為「全世界最美的地方」的太浩湖（Lake Tahoe）觀景，車子爬上半山腰時，只見千里冰封、萬里雪飄，迎面而來的剷雪車嗚笛警告前路已被封閉，我們只好調頭，順路參觀了曾經舉辦過國際冬奧會的蘿絲山太浩湖滑雪 場（Mt. Rose Ski Resort）。只見這裡滑雪道上人滿為患，有專業團隊、業餘愛好者，更多的是帶著小孩全家滑雪的愛好者，也難怪雷諾還是北美地區最著名的滑雪勝地。

我們走進歷史名城維吉尼亞城（Virginia City），繼續追尋雷諾歷史的足跡。這座十九世紀從採礦業發展起來的小城，因發現了當時美國西部最大的一座銀礦，而成為世界最富裕的城市之一。然而到了二十世紀初淘金熱降溫，雷諾的採礦社區逐漸凋零，有些竟淪為「鬼城」。

走在古老的木製人行道上，我們和一群當地穿著懷舊服裝的老人們合影後，接著參觀了淘金博物館。在博物館看到極窄的窯洞、簡陋的工具和至今保留的小火車，讓我們領略了包括華人先輩們在內的礦工生存艱辛，加倍珍惜如今擁有的幸福生活。