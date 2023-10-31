Bad Homburg的烤鴨餐店。（作者：李麗珠提供）

從德國 的法蘭克福直達比利 時的布魯塞爾，一路欣賞沿途湖光山色，原本一直是我們心中的理想旅程，誰知在熬過了三年的新冠疫情後，如今卻又因跨國列車臨時無故停駛，迫使我們只好決定繼續留在德國，看來我們與「比利時」終究還是缺了些緣分。

處事向來明智果決的先生，在得知列車停駛的消息後，當即就做出了選擇，把我們預期在布魯塞爾所停留的八天，全數改移至德國的溫泉小鎮Bad Homburg；沒想到這個不期然的決定，讓我在後續逗留的時日裡，更領略到德國另一種兼容並蓄的美。

Bad Homburg是德國東南方一個非常富裕的小鎮，地勢高低起伏不著痕跡，到處都有渾然天成的熱溫泉，是德國人療癒身心的首選之地，也是眾所公認退休後的絕佳住所；先生十幾年來曾多次因公赴此，所以對這裡的環境並不陌生，這次更刻意把我們的旅館，選定在花樹繁茂的公園道旁。

一夜好睡的我們清晨即起，吃過了簡單的早餐，便迫不及待沿著碎石步道 ，一步步走向公園深處；這裡不是紐約的中央公園，卻有中央公園的深不可測；這裡也不是倫敦的海德公園，卻有海德公園的清新優雅；我們遇到許多擦身而過的晨跑者，一路上也碰見不少蹓狗的人，還有牽著老父母慢步行走的年輕兒女；我仰起頭，讓金色陽光穿透枝葉，零星的光線灑滿全身，暖意逐漸由心中升起，我望向先生，知道幸福就在自己身邊。

長遠不見盡頭的老街，是Bad Homburg的繁華所在；而人稱的「老街」其實並不古老，反倒是新樓一棟緊挨著一棟，戰後的建築經過幾度翻新，早已把老街妝點成新時代的面貌，呈現與時俱進的成熟感；行走其間，當我們沉浸於深邃幽遠的老街同時，也感覺並不遠離現實中的世界。

老街全是大石步道，踩在腳底平穩又踏實；路旁有各式各樣的店家，最多的仍是餐室和小酒館；這裡處處可見露天的木桌椅，桌椅或散布在濃密的樹蔭裡，或安放在張開的大傘下，一旁成串的花兒不時迎風起舞，路人經過時都要忍不住多看兩眼；坐下點一塊蛋糕、喝一杯咖啡的費用不多，但此刻如此悠閒愜意的時光，又是何其珍貴難逢啊！

某日，我們在不經意中，走進了一座山丘頂上的古堡；據聞這座古堡曾是王子的私宅，始建於一八一六年，有幸避過多次戰火的摧殘，至今依然保存完好；我們沿著後庭的小徑拾級而下，穿過花園深處的小橋流水，只聽得見踩在碎石路上的腳步聲沙沙作響，陽光透過枝葉忽隱乍現，面對著那些環繞在身旁四周、盤枝錯節且直奔天際的蒼松古柏，我真想問一問它們，當年可曾見王子騎著白馬，飛馳過這裡的花叢小徑？它們是否也像我一樣，感嘆著歲月的匆匆流逝？

十多年前，先生曾在老街附近吃過烤鴨，是他口中一直難忘的人間美味，但日後多次再訪Bad Homburg，卻總無法再覓得那間小餐店，揣測小店或許已結束營業？這次我們又來了，而且時間比平常更充裕，於是兩人三不五時就到老街往來穿梭，走遍周遭附近的大街小巷，總算尋到了隱身在教堂後巷裡的小餐室。

夢裡尋他千百度，我終於也品嘗到了先生一直掛心的鴨子；德國的烤鴨夾著炭火味，金黃油亮的外皮清脆可口，肉質細嫩爽滑，同盤的青豆和芋泥也沾滿了香濃醇厚的醬汁，我們大快朵頤之後，心中已了無遺憾。

返紐約的班機即將起飛，我沒有離別的感傷情緒，外面的世界再好，也有該回家的時候；我拿出在公園撿拾的小石頭，輕輕對它說，等我下次再來的時候，一定也會記得把你送回原來的地方。