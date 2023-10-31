近日參加了一個有別於華人的婚宴，體驗不同文化習俗的婚禮。

丈夫有一位巴基斯坦籍的年輕下屬結婚，我們被邀去赴宴，婚宴共設三天，分別在紐約市 、長島 和維吉尼亞州 舉行，我們去了維吉尼亞州舉行的那場酒店晚宴。

婚帖上寫的時間是下午三點至十點進行，新郎告訴丈夫不用三點到，大概四點才會開始。當天，我和丈夫三點半到達酒店，找到婚宴場地，只見侍應及工作人員還在準備中，於是我們坐在酒店大堂等，快四點時，賓客們才陸續出現。大家都聚集在大堂裡，絕大多數男賓都穿西裝，而大部分女賓則穿上有亮片的傳統絲綢長裙，當中除了有幾位白人出席外，我們是唯一的兩個中國人。

四點半，大堂的人群忽然騷動起來，紛紛移向酒店大門外，原來是新郎的車隊來了，我們隨大家去到酒店前的停車場，一位全身粉紅裝束、繫上頭巾、穿長袍的打鼓者，擊著鼓迎向新郎。新郎穿上一襲黑色緄金邊的傳統禮服，戴上金黑相間的禮帽，穿的黑鞋帶有金色斑點。

新郎被一群穿西裝的男士簇擁著，隨著鼓聲起勁地跳起舞來，現場只邀請圍觀的男賓客加入跳舞行列。丈夫也被新郎的父親熱情地拉出去，於是丈夫也模仿他們高舉雙手，雙腳隨著鼓聲的節奏跳躍，成為跳舞男團的成員。新郎的父親還拿出一大疊一元美鈔朝天空撒出去，鈔票紛紛落在跳舞的人身上，他不斷地撒，另一個帶著大布袋的年輕人，負責把落在地上的鈔票撿拾起來，循環再利用，非常環保。

跳了一陣子，這一群高矮肥瘦的舞男們慢慢地移入酒店大堂，女人、孩子和年老的男賓則跟在後面。最後，大家都隨著鼓聲進到了宴會大廳，那裡有一個五彩燈光的大舞池，那一群跳舞男團包括新郎還繼續興高采烈地跳著。鼓聲最終停下來，新郎曳步走上舞台，在一張白色的英式古典長沙發坐下，司儀用英語歡迎所有來賓，請在場的新郎賓客坐一邊，新娘的賓客坐另一邊，我心暗忖，幸好不是要男女賓客分開坐。

大家坐好後，音樂再次響起，穿上傳統鑲滿金黃亮片絲綢禮服的新娘，由父母陪同進場。父母在台前把新娘交給新郎，一對新人就坐在舞台上的大沙發上，然後一位穿著傳教士裝束的長者，用他們的家鄉話誦經，我一句都聽不懂。

祈福完畢，雙方父母分別致詞，接著雙方的兄弟姊妹及親戚都輪流站出來分享心聲、送上祝福；全部都以英語分享，有些內容溫情洋溢、有些情感太豐富、聲淚俱下。中場有休息時間，賓客可以自助享用茶點，司儀並提醒偏廳設有祈禱室，開放給賓客。

新郎的父親知道丈夫是兒子的上司，怕招呼不周，頻頻走過來打招呼，並且讚揚兒子品格良好、有上進心，丈夫連連點頭應和。拍照時間，賓客輪流上台，與新人共坐在白色沙發上合照。

晚餐是採自助形式，擺上各式各樣的咖哩食品，配上不同的香料，色香味俱全。因為新人是回教信仰，有烤雞、牛、羊肉，沒有豬肉料理，還有沙拉、汽水、飲料，沒有酒。甜品有以煉乳為原料的傳統特色甜食Rabri，以及被稱為「玫瑰水果」的Gulab Jamun等。晚餐後，巨型的結婚蛋糕被推出來，一對新人切蛋糕後，除了彼此互相餵吃外，兩個人都需要一口口地餵給對方的父母及其家人，從今以後，兩個家庭就緊緊地連結在一起了，很有意思。

結婚是一件大事，兩人相知相戀，以愛相繫，但不只是兩個人的事，事實上，是兩個家族的連結，是一個強大的支持保護網。在婚姻關係裡，不論任何文化，愛是主要並且最重要的元素，這是普世性的價值觀。我深深地祝福一對新人良緣美滿，白首齊眉。