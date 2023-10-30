來到南加州 落腳定居，一轉眼四十年，終於等到年過七十歲後第一次換駕照 ，但整個過程感覺像是被DMV （California Department of Motor Vehicles，加州車輛管理局）折磨到開始懷疑人生。

猶記四十年前第一次考駕照，輕裝上陣，駕駛手冊連看都不看就考過了；上星期突然決定去DMV換照，依然如法炮製，完全沒準備就去考了．但連考兩次都鎩羽而歸；第一次考到約二十多題時，警示亮起，已經錯了五題，必須重考；結果立刻重新排隊，再考第二次，不到五分鐘又錯完五題，再次出局。

悻悻然回到家後，痛定思痛檢討自己，依然又是犯了同樣魯莽的錯誤；因為自己常常認為，犯了錯誤就要虛心接受、深刻反省，然後卻堅決不改。換駕照沒考過反正沒有人問，可以裝作不知道，但老婆這一關可不好過，她除了冷嘲熱諷外，外加不止潑一桶冷水。

第二天一大早又趕去車管局考第三次，也就是最後一次；DMV一個老太太職員正好會講中文，大概是廣東來的，她說許多老人家都考不過，但沒有關係，不能開車就走路，不也是很好嗎？

她並告訴我，再考不過就要重新繳費，然後可以考慮上網去下載考題，在家慢慢考，總有考過的一天。結果第三次考試，我只錯了三題，僥倖過關，但考錯的題目竟然是連錯三次，真是要命。

上網查詢了一下，DMV的考題對行車安全根本一點幫助都沒有，純粹是尋老百姓開心，尤其是折磨老年人，例如考題之一，要離安全氣囊幾英寸才安全，五英寸、八英寸或十英寸？

考題之二，停車時路邊若是紅線代表什麼？藍線代表什麼？白線或是黃線又代表什麼？

考題之三，每三年可以違規多少個points ?天哪，違規一次上千元美金就飛了，還敢違規五、六次？根本是搶錢行為，搞不好保險費也漲了一、兩倍？

所以交通警察會拚命去抓違規，如此才有獎金及加班津貼可拿，但若不幸碰上亡命之徒，可能還會掏出手槍，賞你一顆子彈。

考試的目的是什麼，加強你的駕駛技術，還是折磨你一頓？讓我很無言。