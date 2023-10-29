結婚後二十多年來，伴隨著兒子們的成長，他們進了大學，轉瞬之間，自己也早邁入知天命之年，年紀即將「奔六」。先前太座一直催促我去做腸鏡（Colonoscopy）檢查，但我並不當一回事，直到一位小我兩歲的好友做了腸鏡，當場被剔除了腸內的幾塊「息肉」後，我才驚醒過來，趕忙將這則重大工作列上行事曆。

首先，我在九月初獲得諸多關懷，手頭上有了幾位好友推薦的醫生名單，然後逐一打電話去預約門診時間。這才發現有兩位醫生的時間，已經爆滿排到了十二月，恰巧其中一位非裔的醫生在九月十四日有空，而且他在網上的評價也不錯，我就直接前往看診。

醫生察覺我的身體狀況還不錯，且家族中沒有相關病史，建議我只需要做個腸鏡即可，胃鏡可免。趁熱打鐵，我隨即預約九月廿二日、也就是周五那天進行腸鏡檢查。

往後的一周就要按照醫生的囑咐，悉心進行一連串的進食注意事項。首先在周日上午，我必須停止服用任何維生素補品。到了周四一早就禁止食用固體食物，因此我只帶了一罐運動飲料上班。

重頭戲是在周四下班回家後的晚間六點，我開始將第一罐醫生指定、已預置在塑料瓶內的粉末，用冷開水沖泡成約三十二盎司的溶液，先灌入腹中，再佐以十六盎司的飲用水下肚。在喝完前述四十八盎司的液體後，一個半小時後，感覺肛門的肌肉 開始無力，我必須前往廁所待命，果然「一瀉千里」效果產生，縱然當下饑腸轆轆，但是頓時覺得腸胃輕鬆不少。

次日周五清晨我三點半起床，再依樣畫葫蘆般地把第二罐粉末，連同飲用水的四十八盎司液體喝下肚，當然也免不了勤上洗手間，在感覺「下腹部」仍在管控之內的情況下，才偕同太座開車前往醫院報到。

我是當日非洲裔醫生的第一位病人，預計早上八點進行腸鏡檢查，在七點報到填表後，首先前台告知目前確認的診療內容只是腸鏡檢查（Screening），所以醫療保險 公司會全額支付逾七百五十元的費用，倘使過程中發現不明組織需要醫生即時手術切除，我的自費額部分則需另外計算。

在簽下同意書之後，我便被引領到手術前準備區（Pre-Operative Holding Area），換穿醫院準備的病人服裝和一雙棉襪。沒多久，我被推進手術室，被要求向身體左邊盤腿側睡，當麻醉劑灌入右手背的注射針後，我就不省人事了。

再次睜開眼，太座已經被請進原先的手術前準備區，醫生告知我的檢驗一切正常，並且給了我一張腸鏡影像圖，還開玩笑說可以當成臉書上發文的內容。獲知這位四十出頭的醫生並未打算十年後退休 ，我倆相約十年後再相見。

這次腸鏡的小檢查，堪稱是自從我小學五年級得到盲腸炎後，本人第二次做全身麻醉體驗，除了託天之佑，絕對要感謝太座這二十多年來貼心的打理膳食，才能獲得如此滿意結果，我不禁要在文末說一聲：「老婆，謝謝您！」