兒子十四歲時隨我們移民加拿大 ，從中學、大學到畢業後即入職通用汽車製造公司，如今已到中年，擔任中層技術管理工作。

讓我們欣慰的是，兒子擁有很強的動手能力，他的小家庭如今已是四口之家，日常居家可能遇到的雜事，基本上都不用請人來處理，從草地維護、刷牆、貼瓷磚、換地板、換水龍頭、換馬桶、安裝監視器、在後院為小孩搭蹦床和童話小房子，到家用汽車維護保養等，這些生活中遇到的雜事，他都能自己解決，不像我們這代在中國長大的讀書人，動手能力幾乎為零。

兒子動手能力的形成與在北美的生活環境有關，他讀書、打工、還當各種義工，俗話說：「人在事中練，刀在石上磨」，此話真是一點也沒說錯。

他來加拿大一年後，英語已能朗朗上口，每天下午放學後就去快餐店打工掙零用錢。那個快餐店位在許多大銀行、交易所和電視新聞媒體集中地段，店不大，但生意很好。老闆是韓國人，夫妻倆一起開店忙不過來，兒子每天放學後去幫忙幹活四小時，打工結束回家後再讀書做功課。這家店周末不營業，如此兒子雖然平日時間安排緊湊，但假日仍有足夠的休息時間。

當時兒子打工的內容包括洗菜、切菜、清洗鍋碗瓢盆、準備食品、打掃清潔，接訂餐電話等，老闆吩咐什麼就做什麼。

由於兒子吃苦耐勞又勤奮向學，做事負責且不出問題，很快取得信任後，老闆夫婦忙到下午五、六點已很疲累，就先行下班離去，留下兒子一個人關店清理，到最後鎖門離開。

這份工作不僅使他熟悉了快餐製作，學會了大量快餐詞彙，還有了觀察社會環境的機會。一開始陪老闆去送小型訂餐，後來獨自一人成行，看到那些人西裝革履的著裝和他們窗明几淨對著電腦的工作環境，兒子就暗下決心自己將來也要從事那樣的工作。

值得一提的是，還有兒子參加預備役，在他讀高中的最後一年，加拿大軍隊到學校招收預備役軍人。

預備役軍人入伍後日常該幹啥就幹啥，但周末要去軍營參加訓練，以備在必要時轉為正式軍人執行任務。

兒子說自己小時候打仗遊戲還沒玩夠，參軍就是延續童年的夢想，他毅然決然報名參軍，成為陸軍預備役的一名工程兵，一做就是十幾年，上大學、就職、在職修讀MBA，直到結婚生子都堅持不懈、樂此不疲。直到第二個孩子出生，他自己又面臨升職後的挑戰，實在忙不過來，周末無暇再去軍營，才戀戀不捨地選擇了退役。

參軍使他有了嶄新的經歷，交到不同類型的朋友；在軍隊的訓練和實踐中，除了急行軍、夜行軍、打靶練習、實彈射擊、夜間偷襲、紅藍兩軍攻防演習開戰等軍事內容，兒子還學會了開軍用卡車、挖戰壕、修掩體和架橋鋪路等。

最重要的是，他學會了各種基本工具的使用，大大提高了動手能力，也鍛鍊了身體和心理素質。軍營生活讓他學習紀律、勇敢、堅定、榮譽感、吃苦耐勞、毅力、合作精神和犧牲精神等，這些都是花錢買不到的經歷，對他的健康成長大有裨益，更何況還有薪酬待遇呢。