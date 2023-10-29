八十歲的爸爸只有一套西裝，那是一套深藍色、絨布質料的西裝，是他和媽媽結婚時，自己跑到市區訂做的。爸爸退休 前是派出所警員，每天穿固定的制服，下班後都穿休閒服，沒什麼機會穿西裝，這套一九五○年代訂做的老西裝，就一直存放在衣櫃的最角落。

大姊要結婚時，爸爸從櫃子拿出這套有點霉味且有點土氣的西裝，嚇得我們三姊妹和媽媽都異口同聲說：「買新的穿吧！」無奈爸爸堅持不買，就算我們要幫爸爸出錢，他還是不願意；甚至還把我們教訓了一頓，說我們浪費錢，不知要把錢花在需要的地方。

爸爸當然不會花錢把西裝拿去乾洗，所以他為了除臭，在衣服上噴了一大堆不知放了多久的明星花露水，然後用熱毛巾開始幫西裝「擦澡」，無論媽媽在一旁如何碎念：「女兒夫家在地方上雖然不是大戶人家，可是也算是有點名望的家族，西裝又不是買不起，何必把自己弄得那麼窮酸樣。」爸爸還是無動於衷，繼續用他自己獨特的方法修復西裝，「擦澡」完了，西裝直接被壓在爸爸的床下，爸爸得意的說：「三天後就可以除皺。」

往後二姊的婚禮還有我的，爸爸都如法炮製整理他的西裝，我們也都放棄勸他買一套新西裝的念頭。只是苦了爸爸要一直忍受媽媽的白眼，還有無止盡的碎念，直到整個婚禮結束。

今天爸爸又把他的西裝拿出來了，這次不需要明星花露水，不需要幫西裝「擦澡」，也不用壓在床下，他直接穿上去，因為今天是媽媽的告別式。爸爸在鏡子前刮好了鬍子，用梳子梳他剩餘不多的頭髮，拉了拉西裝的袖子，他準備出門前往殯儀館。

記得媽媽在世的最後一天，已經沒有意識，只有大力的呼吸聲，還有嘴裡發出的咕嚕聲。我們在她耳邊說話，感恩媽媽對我們守護，她辛苦和癌症 搏鬥四年多，希望她從此無病無痛。

媽媽生病以來脾氣特別不好，爸媽常常說不到兩句就開始大吵，媽媽把身體的不適，全都發洩在爸爸身上，爸爸心裡著急，說出來的話句句刺耳。媽媽斷氣後在等住院醫生宣讀死亡時間，護士說：「現在有話快點說，她還是聽得見。」我們一句話都說不出來，只有一直哭泣，爸爸走到媽媽病床邊，低聲說了幾句：「先安心走吧！以後我會穿我這套西裝去找妳，妳要認出我來。」

爸爸這套西裝，就像是他和媽媽一生故事的回憶。