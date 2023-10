我以前工作時,因為是管理階層,每過一陣子就要參加一種叫「團隊建設演習」(team building exercises)的活動。公司會把各地的員工集合在一起,做一些團體活動,是想讓大家同甘共苦以培養革命感情。

團體活動通常都是體力活,而且有時間限制,有時要「上刀山」或「下火海」,過程都滿驚險的,經過艱困的團隊建設演習,以後在工作上,同事之間更富團隊精神,互動更和諧,效率也提高。

十年前的秋天,我們團隊建設演習是去一所烹飪學校(culinary school)燒菜,和以前的團體活動很不相同。當時我出差到公司加州聖荷西 總部,參加一個為期三天的短期特訓班。三天中的某一夜,主辦單位安排一個晚宴,我們這期學員有四十人,四人一組共分為十組,各組成員要合作煮出一道菜,在九十分鐘的煮菜過程中,趁機培養組員感情,達到團隊建設演習的目的。

煮菜地點是在聖荷西附近的一所烹飪學校,我們使用三號 、四號兩間廚房,一間廚房擠滿了五組學員。工作人員把小組分開個別講解任務,並發給每人一頂廚師帽、一件廚用圍裙,用完可帶回家當紀念品。

自我介紹時,令我印象最深刻是有位女同事,她稱自己當年是木匠兄妹合唱團(The Carpenters)的和音天使 。木匠兄妹合唱團是一九七○年代、也是我大學時代有名的美國樂團,女主唱凱倫‧卡本特(Karen Carpenter)嗓音優美,演唱親切自然,音色略帶傷感,開舞會時常聽到她的歌。

她的那首《我們才剛剛開始》(We've only just begun)一語雙關,常被舞會當成開舞之曲,適合跳倫巴舞;舞會常播放的其他曲子另有《靠近你》(Close to you)、《昨日重現》(Yesterday once more)、《世界之巔》(Top of the world)等。風光數年之後,很不幸的是,女主唱長期患有神經性厭食症,身體一直消瘦下去,凱倫‧卡本特於一九八三年二月四日死於厭食症所引起的心臟衰竭,享年32歲。她死後,樂團也跟著銷聲匿跡,實在可惜。

我們去的這家聖荷西烹飪學校,它在紐約市 曼哈頓也有分校,我以前有位貝爾實驗室的同事,他退休後還從新澤西州通勤去紐約市的烹飪分校苦讀數年才畢業,真不簡單。這家烹飪學校有商業頭腦,除了平時上課之外,課餘還兼租給別的公司當團隊建設演習場地,賺點外快。

我這組四人負責的冷盤是蘆筍加開心果與起司,英文名像烹飪學校用的,叫 Asparagus with Lemon Vinaigrette, Chopped Pistachios and Parmigiano-Reggiano,這麼長的英文菜名,聽起來不簡單,很有學問。烹飪學校取的菜名,和一般餐館的菜名不太一樣,我們四人燒出來的這一道大菜有模有樣,讓別組學員都感到有點驚豔。

這次團隊建設演習沒有驚險的野外活動,安排煮菜活動性質特殊,也能達到團隊建設演習的目的。看到公司裡同事臥虎藏龍,經歷了與木匠兄妹合唱團和音天使的奇遇,讓大學時代甜美回憶,一下子都跑回來了。在烹飪學校演習雖已是十年前的往事,還是令我難忘。