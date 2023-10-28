我以前工作時，因為是管理階層，每過一陣子就要參加一種叫「團隊建設演習」（team building exercises）的活動。公司會把各地的員工集合在一起，做一些團體活動，是想讓大家同甘共苦以培養革命感情。

團體活動通常都是體力活，而且有時間限制，有時要「上刀山」或「下火海」，過程都滿驚險的，經過艱困的團隊建設演習，以後在工作上，同事之間更富團隊精神，互動更和諧，效率也提高。

十年前的秋天，我們團隊建設演習是去一所烹飪學校（culinary school）燒菜，和以前的團體活動很不相同。當時我出差到公司加州聖荷西 總部，參加一個為期三天的短期特訓班。三天中的某一夜，主辦單位安排一個晚宴，我們這期學員有四十人，四人一組共分為十組，各組成員要合作煮出一道菜，在九十分鐘的煮菜過程中，趁機培養組員感情，達到團隊建設演習的目的。

煮菜地點是在聖荷西附近的一所烹飪學校，我們使用三號 、四號兩間廚房，一間廚房擠滿了五組學員。工作人員把小組分開個別講解任務，並發給每人一頂廚師帽、一件廚用圍裙，用完可帶回家當紀念品。

自我介紹時，令我印象最深刻是有位女同事，她稱自己當年是木匠兄妹合唱團（The Carpenters）的和音天使 。木匠兄妹合唱團是一九七○年代、也是我大學時代有名的美國樂團，女主唱凱倫‧卡本特（Karen Carpenter）嗓音優美，演唱親切自然，音色略帶傷感，開舞會時常聽到她的歌。

她的那首《我們才剛剛開始》（We've only just begun）一語雙關，常被舞會當成開舞之曲，適合跳倫巴舞；舞會常播放的其他曲子另有《靠近你》（Close to you）、《昨日重現》（Yesterday once more）、《世界之巔》（Top of the world）等。風光數年之後，很不幸的是，女主唱長期患有神經性厭食症，身體一直消瘦下去，凱倫‧卡本特於一九八三年二月四日死於厭食症所引起的心臟衰竭，享年32歲。她死後，樂團也跟著銷聲匿跡，實在可惜。

我們去的這家聖荷西烹飪學校，它在紐約市 曼哈頓也有分校，我以前有位貝爾實驗室的同事，他退休後還從新澤西州通勤去紐約市的烹飪分校苦讀數年才畢業，真不簡單。這家烹飪學校有商業頭腦，除了平時上課之外，課餘還兼租給別的公司當團隊建設演習場地，賺點外快。

我這組四人負責的冷盤是蘆筍加開心果與起司，英文名像烹飪學校用的，叫 Asparagus with Lemon Vinaigrette, Chopped Pistachios and Parmigiano-Reggiano，這麼長的英文菜名，聽起來不簡單，很有學問。烹飪學校取的菜名，和一般餐館的菜名不太一樣，我們四人燒出來的這一道大菜有模有樣，讓別組學員都感到有點驚豔。

這次團隊建設演習沒有驚險的野外活動，安排煮菜活動性質特殊，也能達到團隊建設演習的目的。看到公司裡同事臥虎藏龍，經歷了與木匠兄妹合唱團和音天使的奇遇，讓大學時代甜美回憶，一下子都跑回來了。在烹飪學校演習雖已是十年前的往事，還是令我難忘。