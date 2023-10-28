自從一九九○年一月任職密西西比一所州立大學助理教授以來，我的歷年任職工作評鑑，包括研究、教書和校內外服務，每學期都是最優，其中成果包括贏得兩次全校最優良教師得主，然而我的薪水調整卻與一般教師沒有區別。

多次與系主任、院長，甚至校長懇談或反應，結果得到的答案卻是他們愛莫能助，最主要的原因是早期評鑑教師們的研究工作，所要求的標準偏低，無法真正區分工作成果。即使後來評鑑制度有所改進，但是執行評鑑的系主任和院長由於偏心（favoritism）作祟，導致嚴重的執法偏失。

無獨有偶，在我們學校的生物系也有假博士事件，系主任跟院長的愛將沒完成學位，卻謊稱自己是博士，違法簽發許多申請研究教學經費補助公文，並且取得國家經費，事情經由一位老師舉報後醜聞才揭發，之後當局展開一連串調查。對這件醜聞表示關心的人士，包括資格最嫩、尚未得到終身教職的我，都遭到報復。

除了系主任特別在我的信箱塞滿別校徵才廣告，是要暗示我走路，此外，無名氏寫給我詛咒文也特別塞進我的辦公室。唯一最正式報復我的方法，就是不讓我得到適當的薪資調整。

大約十年之後，從外界來的一位有律師背景的梅森博士擔任校長，他天真地相信好制度必然可以保證任何事物皆上軌道，所幸他採用辦公室開放式作風。由於我擔任學校預算 委員會會員，利用非正式面談以及預算委員會開會的機會，我跟校長提到學校教師加薪有審核標準，但是執行欠佳，加上我前後寫信給他六次正式要求加薪。

一年以後，終於爭取到與他正式單獨會談，面呈相關考核證件要求調整薪水。在看過我的工作評鑑文件以後，他召見院長進一步證實並討論調整方式。於是在我任職十五年之後，薪水終於得到調整，但是為了對外交代調整我薪水的正當性，我必須增加額外工作，那就是必須兼任環境科學項目的主任，管理碩士生和執行相關行政業務。

我的感想是教職員評鑑制度是可以經過修改而改善，但是如何確實執行又是另外一回事，這恐怕中外皆然。雖然我在爭取合理薪資的過程中，遭到不少打壓與挫折，但經過百折不撓的努力，我終究還是得到貴人相助，為自己爭取到合理的薪資。