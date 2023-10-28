在紐約唐人街的中餐館 打工，是我移民 到紐約開啟謀生之路的第一份工作，感觸特別深。

我來自中國的一個縣級小城市，懷揣著對大城市生活的美好憧憬和對美國夢的嚮往，滿懷信心的我，意氣風發把家安頓在曼哈頓 唐人街，感覺無比自豪驕傲。然而，剛來到這個陌生城市，興奮的心情還沒有完全消退，我很快就面臨生存的問題。

理想固然浪漫，但生活更現實，兩房一廳要付一千五百元房租，還有電費煤氣費和上網費，加上手機與餐費開銷，兩千元的收入捉襟見肘，壓力之大可想而知。一家人在曼哈頓閒逛了幾天，我就開始為工作發愁了。

在沒有找到更理想的工作之前，我在唐人街一家中餐館打工，並不計較從最低職位做起。起初，我對這份工作抱有很大期待，以為這是一個比較輕鬆的工作起點，並非什麼苦力活，哪怕萬事起步都免不了一個「難」字。然而，很快我就發現，這份工作並不如我想像的那樣簡單。

我的工作是做廚房雜工，每天要處理大量的新鮮蔬菜、切斬牛羊豬等肉類、整理海鮮，以及清洗廚房各種用具等，一天工作下來，竟然累得腰痠背痛；加上工作環境非常擁擠、溫度高又潮濕，而且工作時間緊迫，我常常感到暈眩甚至意識渾沌。我知道自己沒有選擇的餘地，唯有拿出拚搏精神，迎難而上。知道自己是餐館的新手，我不斷鞭策自己要積極面對和適應新環境，做個適者生存的強者。

但是在餐館裡打工，工作時間往往拉得很長，十多個小時汗流浹背勞動，延遲下班更是家常便飯，但工資並不優厚，根本無法負擔家裡所有的日常開銷，我開始感到焦慮；幸好妻子也有工作，日子總算過得下去。

在艱辛的工作過程中，我慢慢學會珍惜和感激，珍惜來之不易的工作，感恩老闆不厭其煩地指點和教導，我對餐館很快就有歸屬感，萌生了團隊精神。在本職工作之餘，我慢慢學到中餐的烹飪技巧和餐飲業管理方法。幾個月後，老闆看在眼裡，將我提拔為「執碼」，我的收入當即超過全家生活日常的支出，讓我高興得心花怒放。

紐約的生活節奏非常快，人們連走路也是急急忙忙，彷彿前面有眾多工作等待完成。我下班時周圍的店鋪多數已經打烊，沒有夜生活，加上身邊朋友極少，我常常感到孤獨和寂寞，只能借用網路聊天軟體，與中國親友分享個人心事，尷尬中同樣充滿快樂。

隨著時間過去，我漸漸地接納融入這樣的新生活，並喜歡上紐約。我付出堅強和耐心，學會如何面對挑戰和各種困境，雖然打工的日子不容易熬，但我慢慢找到工作與生活的平衡點，隱約看到了自己的美國夢。

後來，我離開了中餐館轉行做電工，收入除了水漲船高外，工作時間還規範在八小時以內，多年後美國夢得以實現，幸福成就感邁向新境界。

在中餐館打工，可以說是我人生中一段難忘的旅程，儘管沿途曲折艱難，但際遇促使我更進步成熟，最終磨練成一個能吃苦耐勞的人。我知道新移民生活的不易，所以總對幫助過我的人心懷感恩，也嘗試去幫助有需要的人。