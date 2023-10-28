我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

感恩的人生

許定基

在紐約唐人街的中餐館打工，是我移民到紐約開啟謀生之路的第一份工作，感觸特別深。                

我來自中國的一個縣級小城市，懷揣著對大城市生活的美好憧憬和對美國夢的嚮往，滿懷信心的我，意氣風發把家安頓在曼哈頓唐人街，感覺無比自豪驕傲。然而，剛來到這個陌生城市，興奮的心情還沒有完全消退，我很快就面臨生存的問題。

理想固然浪漫，但生活更現實，兩房一廳要付一千五百元房租，還有電費煤氣費和上網費，加上手機與餐費開銷，兩千元的收入捉襟見肘，壓力之大可想而知。一家人在曼哈頓閒逛了幾天，我就開始為工作發愁了。

在沒有找到更理想的工作之前，我在唐人街一家中餐館打工，並不計較從最低職位做起。起初，我對這份工作抱有很大期待，以為這是一個比較輕鬆的工作起點，並非什麼苦力活，哪怕萬事起步都免不了一個「難」字。然而，很快我就發現，這份工作並不如我想像的那樣簡單。

我的工作是做廚房雜工，每天要處理大量的新鮮蔬菜、切斬牛羊豬等肉類、整理海鮮，以及清洗廚房各種用具等，一天工作下來，竟然累得腰痠背痛；加上工作環境非常擁擠、溫度高又潮濕，而且工作時間緊迫，我常常感到暈眩甚至意識渾沌。我知道自己沒有選擇的餘地，唯有拿出拚搏精神，迎難而上。知道自己是餐館的新手，我不斷鞭策自己要積極面對和適應新環境，做個適者生存的強者。

但是在餐館裡打工，工作時間往往拉得很長，十多個小時汗流浹背勞動，延遲下班更是家常便飯，但工資並不優厚，根本無法負擔家裡所有的日常開銷，我開始感到焦慮；幸好妻子也有工作，日子總算過得下去。

在艱辛的工作過程中，我慢慢學會珍惜和感激，珍惜來之不易的工作，感恩老闆不厭其煩地指點和教導，我對餐館很快就有歸屬感，萌生了團隊精神。在本職工作之餘，我慢慢學到中餐的烹飪技巧和餐飲業管理方法。幾個月後，老闆看在眼裡，將我提拔為「執碼」，我的收入當即超過全家生活日常的支出，讓我高興得心花怒放。

紐約的生活節奏非常快，人們連走路也是急急忙忙，彷彿前面有眾多工作等待完成。我下班時周圍的店鋪多數已經打烊，沒有夜生活，加上身邊朋友極少，我常常感到孤獨和寂寞，只能借用網路聊天軟體，與中國親友分享個人心事，尷尬中同樣充滿快樂。

隨著時間過去，我漸漸地接納融入這樣的新生活，並喜歡上紐約。我付出堅強和耐心，學會如何面對挑戰和各種困境，雖然打工的日子不容易熬，但我慢慢找到工作與生活的平衡點，隱約看到了自己的美國夢。

後來，我離開了中餐館轉行做電工，收入除了水漲船高外，工作時間還規範在八小時以內，多年後美國夢得以實現，幸福成就感邁向新境界。

在中餐館打工，可以說是我人生中一段難忘的旅程，儘管沿途曲折艱難，但際遇促使我更進步成熟，最終磨練成一個能吃苦耐勞的人。我知道新移民生活的不易，所以總對幫助過我的人心懷感恩，也嘗試去幫助有需要的人。

中餐館 曼哈頓 移民

上一則

魂斷藍橋

下一則

爭取加薪奮鬥史

延伸閱讀

曼哈頓布萊恩公園冬日市集、溜冰場 27日向公眾開放

曼哈頓布萊恩公園冬日市集、溜冰場 27日向公眾開放
紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂

紐約法拉盛3男開槍數次 附近有兒童中心 引居民擔憂
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕
紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

熱門新聞

村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
龔萬輝∕圖

老了才明白的兩件事

2023-10-22 02:02
一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00

夫妻吵架

2023-10-21 02:09

掃地機器人

2023-10-21 02:09

做好老去的準備

2023-10-24 02:01

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中