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即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

滑雪札記

許翠連

當年我還在台灣上班時，有一年夏天與一位工程師到智利的首都聖地牙哥出差，幫經銷商推廣公司的電腦產品。當我們在聖地牙哥市區蹓躂時，看到古典建築林立，在遠方白雪蓋頂的安地斯山脈陪襯下，恍如身處歐洲，這裡是南半球的冬天。

辛苦工作完畢後，我們剛好有個周末，經銷商熱心地帶我們到智利最大的滑雪勝地El Colorado，離聖地牙哥約六十公里。在台灣南部長大的我，賞雪已很稀罕，更別提滑雪，雀躍之情油然而生。

滑雪Ski源於古挪威語，意為小段木頭。在滑雪場，穿上租來的雪鞋，與雪板固定後，我們雙手拿著雪杖，頗有架勢地拍照留念。經銷商講解基本技巧，如何讓雪板平行往前滑，如何控制兩雪板前端往內靠近，狀似一片披薩（Pizza），減速停止後，經銷商即放牛吃草，讓我們自行練習。那天雖只在緩坡（Bunny Slope）來來回回練習滑動，但已開了眼界、心滿意足，第一次滑雪經驗完全沒料想到。

幾年後公司外派我來到矽谷，同仁或好友常相約到太浩湖滑雪，有時當天來回，有時租小木屋待幾天。太浩湖是北美最大的高山湖泊，是內華達山脈頂部的藍色湖泊，離矽谷約四、五小時車程。一段時日後，我已不是新手，雖沒有滑高難度的黑鑽石，但搭纜車上山，往下馳騁在藍方形中級雪道，享受速度的快感，遊刃有餘。

出差開會也曾在阿斯彭（Aspen）與鹽湖城滑雪。阿斯彭位於科羅拉多州的洛磯山脈，是聞名的度假小鎮，不但有令人嘆為觀止的美景，且有一流的雪，雪較輕或呈現粉狀的雪（Powdery Snow），是世界最受歡迎的滑雪勝地之一。在鹽湖城滑雪很方便，許多頂尖的滑雪場，距離不到一小時的車程。

滑雪除了運動、觀賞風景，最有趣的是與人同樂，因此親朋好友來訪時，常上山眾樂樂。有一次母親從台灣來與我同住，拂曉時分與教會好友開車到太浩湖，當時已六十多歲的母親，我並不希望她試新玩意，但好友問她是否要滑雪？她馬上一口答應。

幫她穿上雪鞋與雪板固定，我放手後，她卻搖搖擺擺，站都站不穩並跌坐在雪堆裡，令人捏一把冷汗。可愛的母親被扶起後，笑笑地表示還要再試試，為了安全起見，本想勸她打退堂鼓，好友臨機應變，建議讓她試越野滑雪（Cross-country skiing）。神奇的是，母親居然一試成功，她不但站得穩，且開始慢慢走動。

原來越野滑雪的雪鞋只有前端固定在雪板，容易控制平衡、走動。那天下午，我陪著母親慢慢地滑在平緩雪道，邊賞風景、邊笑邊聊，其樂融融。

現今回想滑雪的片段時光，心懷感恩。過去幾年，因疫情都沒有上山，期盼今年雪季來臨，呼朋引伴上太浩湖，趁還滑得動，多與人同樂。

滑雪 聖地牙哥 矽谷

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