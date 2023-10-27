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科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

行銷課

艾利克

我在念碩士班時，修了一門行銷課，該門課的老師是一位金髮的白人中年男子，講話風格跩跩的，看起來有些自大傲慢，是當地某個連鎖服裝品牌的老闆。他第一堂課就告訴我們，沒有任何參考書，這門課就是實作的課。

課程的評分方式，是發想一款目前美國尚未在市場銷售的產品，最後要把這項產品模擬出來拍成廣告片，評分方式就是以最後的廣告片成果當成評分標準。老師說完後，便叫我們下一節課要繳交組員名單，並呈上小組所發想的產品。

第二次上課時，所有組別都上繳了發想的產品，結果無一倖免地都被打槍。老師點出了每組的產品問題，還有實務上的可行性，不能太過於天馬行空，各個小組便在課堂上不斷地修改產品概念，或是重新發想另一款新產品。大家在不斷地磨練激盪下，花費了不少時間，最後發想的產品項目也大致確定。

後面的幾堂課，老師提出了一些問題，像是目標客群、競爭分析、線上線下等概念，讓我們藉由這些點去思考產品，如何解決顧客問題？對於同類型的產品優勢是什麼？在影片廣告中如何呈現？課堂上老師會持續挑戰產品的缺點、設計時的盲點，以及產品的吸引力，必須針對他提出的問題去修改，審視自己的產品戰略。

最後階段就是產品製作與拍成廣告，過程中遇到了很多困難，最後也都順利地克服了；而後，在最後一堂課的廣告影片發表上，我們的影片贏得了老師與全班喝采，也拿下了最高分。

就結果來說，這算是一項小小的成功，但我得到的並不是成績單上的分數，而是在修課的過程中，持續思考並改進，從無到有完成了一項產品。中間也歷經了小組成員因意見不同而發生爭執，從爭執到說服彼此、協調與妥協，也因為有這個過程，我才體會到或許最重要的不是硬知識理論，而是解決問題的方法與態度，還有對於不同意見的整合。

之前的工作中並沒有執行專案的經驗，而這項專案經驗也讓我獲益良多，把知識用於實務上，了解執行層面真正會發生的狀況，即使一開始對這門課並沒有太大興趣，但最後卻喜歡上了這門行銷課。

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