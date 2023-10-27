很喜歡我小時候流行的一首歌「晚霞」，歌詞寫著：「 我們緩緩走向圖畫裡，讓天邊晚霞照大地。 我倆手相攜，迎著晚風走長堤。 說不出柔情依依，看不完風光旖旎。眼前彷彿只有我和你，只有我和你在一起。我們永遠身在圖畫裡，讓天邊晚霞更豔麗。」以前聽著只覺得旋律優美、歌曲悅耳，如今重溫舊夢，細品歌詞，更有一番滋味在心頭。

我們這一輩子奮鬥打拚、努力完成學業、認真工作，盡到養兒育女的責任，如今到了退休年齡，理應歲月靜好、頤養天年，然而世事難料，天不從人願，有些人婚姻關係發生變化，到了六、七十歲竟鬧婚變，真是「七十從心所欲而逾矩」。

離婚有各種原因，有些是個性不和；有些是臨老入花叢有了外遇，毅然決然結束原來的婚姻去追求自我感覺；有些是老伴生病或者其他原因先離開人世了，留下另一人孤零零地面對這個世界。他們從破碎婚姻的陰影或者喪偶的傷痛中走出來，是成熟的單身貴族。

有些人享受保持單身貴族的生活，獨自過得自由自在、瀟灑充實，他們到處旅行、唱歌跳舞、園藝烹調、閱讀寫作、運動養生，常常樂在其中。也有人不喜歡獨居，尋尋覓覓，希望找到靈魂伴侶。

我在健身 房認識一位白人女子瓊，有時候看到她帶著母親一起來，她告訴我關於她母親的故事。她的父親在她母親七十多歲時去世，瓊因為工作關係到歐洲出差，在比利 時認識一位羅伯，當時羅伯的太太剛去世，感覺十分寂寞，瓊靈機一動，牽線撮合她的母親和羅伯認識交個朋友。

瓊的母親和羅伯書信往來了一陣子，雙方都想要見面，於是羅伯就從比利時搭機飛到美國和瓊的母親見面，兩人相處融洽，相見恨晚，瓊的母親也定時飛到比利時和羅伯相聚。有一次瓊說羅伯來拜訪她母親，所以瓊為羅伯申請了健身房的客人通行證，這樣他可以和她母親一起運動，如此你來我往，美好的異地黃昏戀持續了十多年，直到瓊的母親去世。

我誇獎瓊是一個孝順體貼的好女兒，由於她的安排與支持，她的母親度過歡樂溫馨的晚年。不是每個子女都以父母的快樂為優先考量的，我知道有些人找到情投意合的異性朋友，認真交往或者論及婚嫁時，卻遭到子女反對，大部分是財產分配的考量，他們的感情只能無疾而終了。

我的好朋友莉，她內外兼修，家中整理得乾淨漂亮，精通廚藝，院子花木繁榮茂盛，又是能幹的職業婦女；但有一天，她的先生突然要跟她離婚，原因很簡單，說是和她在一起心理壓力很大，受夠了與她相處，真是欲加之罪，何患無辭？

莉深受打擊，自卑消沉了一陣子，後來幸運遇見她的真命天子，快樂地再婚，如今神仙眷侶，享受悠閒輕鬆的退休生活。她常說多謝她的前夫，如果不是他當年的狠毒，哪有她今日的甜蜜呢？

另外一個朋友，她和她的前夫是校園情侶，大學時就是令人羨慕的「班對」，然後成家立業，共度風風雨雨將近五十年，後來丈夫丟下一句話「我們個性不和」，就決定分道揚鑣，如今她找到第二春，也是晚開的花朵，散發出芳香。所謂「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」這些都是讓天邊晚霞更豔麗的例子。

現在網路發達，各種社交媒體應運而生，包括約會網站，想要網戀交朋友，太容易也更方便了，但是網上容易偽裝，詐騙個案很多，報上常刊登殺豬盤的例子，在網上認識的對象，還沒有見面就動之以情，以難得的投資機會做餌，甜言蜜語誘使對方上鉤，等寂寞芳心付出大筆錢財，就逃之夭夭。世風日下，詐騙集團 作案手法與時俱進，尤其老人家常是他們下手的目標，不可不防備。