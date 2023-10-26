「Ladies and gentlemen, good evening.」當晚會主持人邀請我兒子上台代表優秀獎學金得獎者致辭時，兒子的第一句話就說了英語，在台下為兒子拍視頻的我，突然有點緊張，因為我以為接下來他同樣會以英語發言，但是耳邊傳來的卻是兒子那爽朗明快的聲音：「我的名字叫……，現在是大學四年級的學生，我出生在美國，我的家庭都是用家鄉話來溝通，我懂得家鄉話，我用粵語來跟家人溝通。」

接下來兒子都用粵語發言，雖然偶爾有些詞不達意，但還是口齒伶俐表達了他要說的心裡話，當他最後一句：「祝大家身體健康，心想事成，出入平安，謝謝！」台下近二百五十個來賓都報以熱烈掌聲，我心頭一熱，差點留下了開心的淚水，兒子首次在大庭廣眾用粵語致辭，總算沒有出洋相，而且表現得相當得體大方。

之前當舉辦活動的會長，要求我兒子代表學生發言時，我有點猶豫，不知如何跟他開口，因為他從沒有嘗試在這種大場合發表過演講。在我軟硬兼施的策略之下，他最終點頭，接下來我們一起撰寫了英語講稿，我又進一步提出：「可以用粵語發言嗎？」兒子面有難色說：「我不保證表達完全準確。」

我鼓勵兒子，如果確實無法辦到，可以粵英語兼用。接下來他僅在我面前練習了三次，剩下的時間他說自己會練習，我也抱著放手的態度讓他自由發揮。結果他的表現出乎我意料之外，因為真正致辭時，比當初排練多加了一些詞語，而這些詞語也是此次發言的亮點。我在心裡暗暗感慨，堅持在他小時候睡前用粵語講故事的十年功夫，並沒有白費。

能讓生長在美國的小孩子保持講粵語，這不是一件容易的事，兒子小時候我每晚睡前都用粵語講故事，哪怕是信口開河，但是在不斷重複且活潑有趣的互動中，兒子自然而然也把粵語講得很流利。

當初也曾想過教他中文，但是家裡長輩對中文聽得不是很明白，我也只能退而求其次，在中文和粵語之間選擇了粵語，也讓他與長輩之間保持著良好的溝通氛圍。我也經常鼓勵他繼續多學中文，將來可以幫助有需要的人。

對於四歲來到美國的女兒，我也沒有放棄對她的中文教育 ，她除了上過一次中文學校以外，其他時間都是我教她，包括讓她抄中文，寫詩寫短文，並鼓勵她寄文章去「世界日報 」發表，同時參加不同的中文徵文比賽，她也不斷有斬獲。

女兒也喜歡看一些中文的綜藝節目及電視劇，那些字幕對她有很大的幫助。時間久了，女兒的中文和粵語都相當流暢，並且也會讀和寫。我曾經跟孩子說過：「我今天要求你們所做的一切，並不是為我自己，而是希望將來的某一天，你們對我說一句謝謝就已經足夠了。」

果然當女兒出來工作後，她幫到一些不會講英語的中國人而獲得感謝時，她由衷對我說：「謝謝媽媽當初讓我學好中文。」

英語是孩子的母語，但是我希望他們的母語還包括中文和粵語，因為在黑頭髮、黃皮膚的外表下，必須能說出流利的中文。希望某天當別人問起我的孩子：「你會講粵語嗎？」他們可以很自豪且自信地回答：「是的，我會講粵語。」