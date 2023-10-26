很羨慕畫家，可以在紙上用一幅畫呈現雙目可見的景象；也羨慕詩人，只須寥寥數語，就可以在短短的一頁或數頁，表達自己內心的意境。而作品後面，畫龍點睛蓋上的那個印章，更是讓我非常著迷，因為這一枚印章可以表現作者的功力，以及他的內心情懷。

一般來說，主題、款式和印章稱為藝術作品的三大要素，印章大致分為名章和閒章兩類，名章常為莊重謹嚴的正方形，刻有作者姓名、字號以及館名；閒章是為了表達作者的素養、興趣和抱負，也有裝飾、襯托、美化和平衡作品的作用。

我自己只會寫一些散文和短篇、中篇或長篇小說，好像沒有聽說有人會在自己的散文或小說後面，蓋上一枚印章。

有一天，我突發奇想，為什麼只能羨慕別人，何不自己也騷包一下，在每篇花心血寫出來的文章標題下面、作者姓名旁邊或全文後面，我也想來蓋印章。

我們家原有一個傳統，就是在每個人出生後，父母就會為這位新生兒打一個有印章的金戒指，打算等孩子們長大後，再交給我們。母親把這些金戒指以及一些金飾，包在一方美麗繡花的手帕包，到了美國之後還一直收存著。在她去世之時，全家都陷入深深的傷痛，沒有注意到這些戒指，至今已經下落不明了。

天下哪有什麼明文規定，說我不可以也蓋一枚印章呢？

有了這個想法，我突然跳起身來，在我的房間裡面翻箱倒櫃，終於找到了一個完整的印章盒。這枚私人印章，是以前用來到銀行領錢，或是到民政局去報戶口用的。

我找出來的這一個緞製的印章盒，盒內的印章好像是上好質料的石頭。記得是在母親去世以後，為了要申請中華民國 新護照，臨時去刻的印章，盒子裡面有現成的印盒，印盒又稱印台、印色池、打印台，有圓有方，可以是瓷、玉質、金屬或塑料。我手中的印盒是上好的瓷盒，盒蓋上清清楚楚繪有栩栩如生的一對藍色龍鳳。大概因為盒蓋做得緊密不透風，打開以後，盒中的印泥仍然十分鮮豔而濕潤。

印泥據說已有二千年的歷史，最早稱為封泥，後來改用水調朱砂印在紙上。到了元代，人們開始用油調和朱砂，之後便漸漸展成現代的印泥了。好的印泥鮮紅不躁、雅致沉靜、細膩厚重，印在書畫上色彩鮮豔，印文清晰又美麗。

我這盒印泥是否屬於上等品質呢？顧不了那麼多了，手中拿了印章，打開印泥盒，將印章沾滿了鮮紅色的印油，要往哪裡蓋呢？現在的文章都寫在電腦的文書處理文件，這可如何是好？

我先將自己的印章印在一張紙上，然後把這個印章用手機拍了一張照片，再把相片縮小送進電腦之中，然後在每篇文章的後面加上作者資料，印章照片就放在姓名、地址、電話的左邊，這就完成了。

沒有別人這樣做？有什麼關係？只要我自己喜歡就好，說不定還開風氣之先。