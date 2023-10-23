忘記為什麼去醫院了，也忘記為什麼拿了一張關於情緒調查的問卷，更忘記當時是怎麼想的，就胡亂填完了。只記得當時心情不太好，類似「你對未來充滿希望嗎？」、「你覺得活著有意思嗎？」這類問題，我都草率地答了No。

過了幾天，突然接到一通電話，說要幫我做精神科的預約，我當下一頭霧水，隨即恍然大悟。我趕緊向對方解釋，那天心情不好，所以填了一個很不負責任的問卷，我真的沒有抑鬱、我很好、我真的很開心。可是對方溫柔有禮，不煩不躁地依然堅持希望幫我預約。在我又一番推托後，對方終於不再強求，但堅持讓我拿起筆和紙記下兩個精神科的電話號碼，萬一有什麼問題，讓我可及時打這兩通電話求助。

掛了電話，我一身冷汗，我為自己當時的草率和美國醫院負責任的態度，感到後悔和震驚。

此事雖就此過去，但偶爾還當個小故事講給朋友們聽。直到前一陣子，得到媽媽在中國去世的消息，我的心情一下子跌到谷底而無法自拔，這是我第一次嘗到失去親人的痛楚，真的痛到悲傷逆流成河，幾天都回不過神。

我每天沉浸在一種幻覺中，不想吃、不想動、更不想見人，淚永遠流不乾，家裡亂糟糟，我蓬頭垢面，生活一下子變得毫無秩序。我的狀態使丈夫和孩子們都感到極度壓抑，生活失去了歡聲笑語，丈夫見我如此，便想到了我講過精神科的事，於是鼓勵我去預約。他說，在美國見心理醫生就像感冒了去見家庭醫生一樣正常，我無力也無心反抗，便任由丈夫打了當時精神科給我留下的電話號碼，於是就有了我人中第一次見心理醫生的奇妙經歷。

在與心理醫生的交流過程中，我又流淚了。大約一小時左右，醫生給我開了最小劑量的抗抑鬱藥，也就是從那天起，我莫名其妙變成精神病人了。

吃了藥，果然效果明顯，家裡不再亂糟糟，我也不再鬱鬱寡歡，生活又充滿了生機。有一天，我忘記吃藥，丈夫和孩子們都嚇壞了，一整天都繞著我走，讓我覺得好氣又好笑。

再後來，丈夫在我手機上設置了鬧鐘，鬧鐘一響，我就能看到四個大字：「藥不能停！」