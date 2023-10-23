在古代要見縣太爺可不是那麼容易，有時要求升堂之前還要先被打幾十大板，遇到清廉的官家，還得攔轎喊冤，不然小民如何能和官大爺對話？

在美國可是不一樣，至少在我們附近幾個城市，每位市長不但和藹可親，還腳踏實地站在土地上和市民說話；非但如此，甚至每個月安排一、兩天和民眾喝咖啡 ，以便對話。我曾經在不同城市的市政府網站上看到「與市長喝咖啡」的時間，不用預約，誰都可以去，但是我從來沒有去過。這一次為了我們匹克球隊有所訴求，去充人場，我第一次和市長面對面喝咖啡。

本市市長和市民喝咖啡的時間，是在每月第一個星期二早上七點半至八點半，在一個特定的美式早餐店內。去之前我們先將訴求電郵給市長，讓市長也有些心理準備；另外盡量招球隊隊友一同前去，一方面人多勢眾順便也壯壯膽，大家都很緊張，害怕見官老爺。

星期二到了，大家都精神抖擻準時到場，平時在球場上廝殺強悍、凶神惡煞的模樣，當天都乖乖地正襟危坐像一隻隻小綿羊，就連說話都很小聲。因為是球隊的原因，所以我們的人數比較多，大約有二、三十個人都聚在餐館裡。

當然也有其他民眾的訴求，市長耐心聆聽大家的請願，有的是學區 問題、有的是交通問題，也有的是家裡郵箱上全都是鳥糞，因為郵箱上面有一根路燈電線桿，要求要在電線桿的頂上裝上釘子，預防鳥類停留。

輪到我們表達訴求時，球隊要求增加球場，而且已有一些簡單、便宜、迅速的作法，來解決目前需求。因為愛打匹克球（Pickleball）的人愈來愈多，供不應求，希望市長能讓這些訴求迅速通過。當然也有反對我們的民眾，覺得打球的人聲音太大，雖然都是快樂的笑聲，但是干擾鄰近住戶安寧，也有人反映夜間球場燈太亮、開到太晚，所以希望將球場移位。市長都仔細聽取大家的意見，再一一回答。

我原本以為只有市長一個人來和我們喝咖啡，沒想到她將市政府許多重要官員也都帶到現場，不同的問題由不同部門尋求解決方案，立即將工作轉到正確的部門，迅速又有效率。市民們圍著一張大桌子坐著和市長喝咖啡，其他官員卻是站在市民後面聽令，沒有官員在喝咖啡。

市長是一位女性，除了腦筋清楚、英文流利之外，並且還是從台灣來的高材生，我豎起大拇指對她嘖嘖稱奇。當她在回答問題時，哪裡有多少住戶？哪條街發生了什麼事情？哪個校門口的腳踏車道有多寬？她竟然都清清楚楚、如數家珍，真是華人 之光，讓我讚嘆不已。

做市長真是不容易，除了要熱心公益、和藹可親、沒有官架子，還要關心民眾。處理市政事物，猶如處理自己的家事一般親切，如果不是心甘情願擁有火熱的心腸，相信做起事來也是寸步難行。

一小時的會晤，市長回答了許多問題，而且幾乎都是立即回答。聽說上個月只有兩個人和市長喝咖啡，和這次有二、三十人的陣仗的確大不相同。市長能夠細細聆聽小民的訴求，和遠古時代縣太爺高高在上，有如天壤之別。古時候的官僚作風不知道耽誤了多少事情？

市長思緒清楚、條理分明，並且關心民眾，立即將事物分配給屬下處理，避免遺漏，每位官員有名有姓、留下手機電話及電郵隨時可以直接聯絡，並且言語溫馨、笑臉迎人。「與市長喝咖啡」為民服務的平台，不知道是誰想出來的好方法？深入民心，傾聽老百姓心聲，我對這個作法十分稱許。