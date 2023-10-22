新聞報導說，數據顯示美國新冠疫情 又有捲土重來的趨勢，因此住院人數也增加很多，但人們的生活似乎不再受影響。

疫情緩解，目前周遭幾乎看不到疫情曾經出現過的痕跡。那天在超市看到有位女士戴口罩 ，我不由自主地多看了幾眼，思量著她到底哪裡不舒服？渾然忘記了那三年我每次出門也都戴口罩。後來意識到這點後，我不禁有些悲哀，疫情留下的習慣，是不是有朝一日都會煙消雲散？

疫情發生，讓孩子們的身心也受壓抑，記得疫情初始，我非常恐懼，尤其是還沒到打疫苗 年紀的小兒子，我拒絕了他想去人潮眾多之處的要求，那時正是他比較好動的年紀。如今疫情暫緩，我允許他到處跑了，他似乎已成習慣，變得不愛動了。

疫情對大兒子的影響，更是讓我感到苦不堪言，因為疫情在家無所事事，我於心不忍，便讓他玩遊戲，這一玩就不可收拾，功課一落千丈，到後來網課都不上了，老師發郵件追問，我才知曉。我後悔莫及，費盡九牛二虎之力，只想把他從遊戲深淵中拉回來。

疫情對大兒子還有一個惱人的副作用，三年來的好吃不運動，使得他的體重飆升，BMI指數由原來標準內百分之二十四到達了百分之三十三，大兒子變成巨型胖子，以至於他這幾年體檢，很多指數都超標，讓醫生年年發出警告。

我苦口婆心勸大兒子減肥，但都無濟於事，這讓我無奈又恐慌，為了躲避疫情，我那成績好的孩子變得面目全非，我不知道該如何重新找回？而他又正逢青春叛逆期，我想盡各種方法和他溝通，讓他明白健康的身體有多麼重要。

今年夏天，當我們再次為此事起衝突時，我難過得淚流滿面。那時的我感覺無能為力，也就在那時候，或許上帝聽了我的禱告，孩子雖然沒有許下任何承諾，可是卻很認真地開始減肥了，他的體重在他的汗水和意志力堅持下，飛速地下降，我看到了曙光在前頭，勝利已經在向我們招手。新學年伊始，他的體重居然回到了BMI百分之二十四邊緣，血檢的各項指標也回歸正常，讓我喜不自禁。

隨著兒子減重成功，他的自信也逐漸恢復，也找回以前的一些興趣愛好，不再局限只是玩遊戲。學習成績也重回巔峰，曾經逼著他都不願意去做的義工，居然自己主動開始申請，他說他覺得挺有意義。

在這些跌宕起伏的生活中，我終於豁然開朗，人生或許有很多我們無法預測的波折，但是堅持就會有不一樣的結果。就如我教導孩子們，媽媽所經歷的事情也許你們一生都碰不到，你們將要面對的未來，可能是媽媽難以想像的狀況，但不管遇到什麼問題，都冷靜去面對，就一定可找到解決問題的辦法。