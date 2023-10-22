我們的房子是二○○三年買的，這種房子在密西根州 俗稱「一樓半 」（英語稱Raised Ranch），即比一樓高，卻比二樓矮。面向正南的後院，築有一個由落地玻璃拉門而連接用餐間的硬木陽台，其三面皆圍欄，另一面造有木製樓梯，可下達地面草坪。

陽台圍欄頂部離地面約三米，居高臨下，可俯瞰大片草地及環繞其邊緣的茂密樹林，感覺甚好。

由於陽台朝南，採光極好，我立即想到在陽台下方的草坪開闢一塊土地，可種葡萄，利用其攀援向上的生長特性，將來或許能將青枝綠葉纏繞陽台圍欄，掛滿果實纍纍，那該是何等美事。

懷著如此夢想，次年早春我便去本城一家著名苗圃，買來一株已種於黑色塑料盆、高八英寸的葡萄苗，它的英文名叫Grape Mars Seedless，直譯便是「無籽火星 葡萄」。這名稱怪怪的，但我不管它是火星或土星，只要是真葡萄就好。

按照印有綠葉藍葡萄圖案的標牌所指導，我先在陽台中下方的草地深挖一坑，其體積比這株盆栽葡萄還寬大，再倒入從附近養馬場搞來的一堆馬糞，算是底肥，最後把帶土的葡萄苗從盆裡小心取出，置於坑內又填土踏實，水澆透，這就完事了。

和大多數果樹一樣，葡萄也是多年生，這株「火星」不僅年年長，還很耐寒，它對密西根州的酷冷多雪似乎不屑一顧，儘管被白雪深埋，一到初春便破雪而出，伸枝展葉不斷長高；到了夏天，更是曬足陽光，粗枝大葉生機勃勃，果然像火星般熱力四射。

不過，儘管我注意培土施肥、及時澆水又防止積水，但幾年過去了，這葡萄只結出稀疏的果實，它攀爬向上的最高枝葉，距離陽台地面還差好大一截。

又過了幾年，不知不覺，我所嚮往的葡萄枝葉纏繞陽台之景象終於出現了，只見它們牽絲攀藤，愈長愈高，穿過木欄，以巴掌大的無數綠葉和富有韌勁的褐枝，把整個陽台南面包圍起來，形成一面美麗的綠牆，在盛夏時呼出氧氣，散發涼意；逢秋季時結出藍果，招來松鼠；即使冬天沾染冬雪，它的碩大棕葉也另有姿色。

今年一個春日，我第一次把從星巴克某店免費獲取的五磅咖啡 渣，全部撒在葡萄樹的老根四周，用鏟刀拍得嚴嚴實實。不知是咖啡渣恰好富含葡萄所需的氮磷鉀營養成分，或是這株枝幹遒勁的老果樹歷經風雨，終於懂得回報主人的心血，今秋葡萄樹真正展現史無前例的大豐收。

只見串串飽滿的紫藍果實幾乎掛滿枝頭，數都數不完。我大喜過望，剪下幾串稱重，居然就有半磅。洗淨一嘗，清香撲鼻，甜得可口，我和妻子都滿意地笑了。

在自家後院栽培果樹，收穫滿滿，本已盡享樂趣，再加上高高陽台的一道「綠牆」，每年可賞心悅目，更助老年養生之道，這便是生活在美國的一大好處吧！