以前我對智能掃地機器人的概念是，年輕人太懶，只想動嘴使喚機器人做事，所以發明了這玩意兒。直到兩年前，我朋友給了我一台用過的，說吸狗毛特管用，建議我用用看。

我抱著懷疑的態度把啟動鈕一按，只見這個圓呼呼的小玩意兒還真盡職，在房間和客廳轉來轉去，碰到障礙會自動轉向，約一個鐘頭左右，它停機了。當我清理盒子時，不禁大吃一驚，滿滿一盒的灰塵、狗毛和細碎垃圾，它把角落、床底、沙發下的垃圾都掃了出來，那時，我才明暸自己真是迂腐。

之後，這台機器成了我生活中不可缺的好幫手，用了一年多，有一天它不動了，我左按右按，開機關機都啟動不了，一心急，連忙在亞馬遜 郵購了一台。新的這台功能更新了，可在電力快用盡時，自己找到充電台歸位。除此之外，還可擦地，但要明白操作手冊是件麻煩事，所以我只是使用它的掃地功能。

很不幸，使用一年多後，兩個刷子不轉了。我再上亞馬遜網站查看賣家資訊時，只見網站上註明這產品已經停售，連廠商也找不到了，我心想這可能是中國製造的便宜貨，我決定這回一定要買一台不容易壞的好機器。

於是我去了COSTCO，毫不手軟地搬了一台沉甸甸、要價三百多元的掃地機；看外盒，它還帶有自動清除垃圾，設定清掃某一房間等功能。我不想麻煩兒子，就帶著老花眼鏡，照著手冊上的指示，用手機將Wi-Fi連上開始充電。

只見這機器要連線時，好似冰山崩塌之勢，轟然大響，把我的狗嚇得倒退三步，對著機器狂叫。過了一會兒，我的手機顯示它與Wi-Fi失連。我再照著指示，卻怎麼都連不上，看來若沒有Wi-Fi，它就不能運作，這太令人懊惱，於是我把它拿去退貨了。

網購時，我特別找不用接Wi-Fi功能、操作簡單並有視頻介紹，而且是美國製造的，於是我找到一個我認為我可以掌握，只要在遙控上設立好時間就可啟動的機種。我的確設定好了，但時間到了，它並沒有啟動，我不知道那裡沒做對，這機器沒有手動操作功能，而要回頭去研究操作手冊，對我這個沒什麼機動概念的人來說太費勁，我不禁大嘆自己又買錯了。

再次仔細搜尋亞馬遜網站上琳瑯滿目的掃地機器人後，我找到一款價格公道、美國製造，又兼具手動、遙控及手機設定操作三種方法啟動的機器。另外，又加買了兩年保修服務，這樣至少三年，我不必煩惱去採購我無法掌握的智能機器。

收到貨品後，我並沒使用手機設定，也沒有用遙控器，我還是用手按了啟動鈕。我真感謝這家公司，估計這老闆或許有一位像我這樣的祖母，跟不上時代日新月異的步伐，公司把原始操作功能保留著，方便給像我這樣的人使用。