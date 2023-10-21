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在紐約搭地鐵

肖文

紐約地鐵的髒亂舉世聞名，就像這座城市一樣，籠罩著幾分神祕、恐怖的色彩。

不久前，出於方便出遊和好奇心，我們在曼哈頓四十二街旁的綠色地鐵入口處，購買電子交通儲值卡，乘地鐵去八十六街。真是「不見不知道，一見嚇一跳」，我真的不敢相信，紐約這個現代化的大都市，地鐵系統仍在沿用百年前的技術，換軌道和指示燈都要手動。

只見車站裡燈光昏暗，一眼望去，整個地道活像一個大窯洞。牆上一片漆黑，坑道內厚重的塵埃黏著油泥，發出刺鼻腥味，那吱吱作響的老舊列車，車身到處都被塗鴉；骯髒就算了，糟的是地鐵的亂，安全得不到保障。

紐約地鐵網以曼哈頓島為中心，在一些鬧市區地段的車站，上下三條地鐵交錯，通道縱橫，這種複雜結構成了販毒、搶劫、暗殺者的天然防空洞。

在紐約地鐵打架鬥毆是家常便飯，無辜的行人深受其害，有的人還被推下月台活活被壓死，年輕女性在車上被人強暴時有所聞。有人還看到塗鴉著這樣一句話：「假若我們不是這樣壞，也就不會這樣好。」從這句頗有哲理的話中，人們或許可以窺測出這些「不軌之徒」的一點心態吧！

紐約地鐵入口處分向南向北兩個方向，你如果走錯入口，除了花冤枉錢，還要走出地鐵，跑到街對面去重新購票進站候車，耽誤寶貴的時間。此外，地鐵準點率很低，只要百分之六十五的機率沒遇到列車誤點就算是走運。

更怪異的是，要是因為地鐵延誤造成上班遲到，地鐵站的MTA可為乘客提供「地鐵誤點證明信」。然而瑕不掩瑜，紐約地鐵也有過人之處，它有輝煌的歷史，一九○四年在曼哈頓島上建成十四點四公里的地鐵，被稱為「建築工程奇蹟」，如今地鐵已經成了紐約的命脈。

紐約地鐵有四百六十八個車站、全長三百九十四公里、縱橫交錯的地下交通網絡，每天客流量五百六十萬人次。乘地鐵可以直達機場、海港碼頭、火車站和汽車總站，市內各大百貨公司、銀行、劇院、大學、圖書館、公園附近都設有車站，極大地緩解了交通堵塞。地鐵有近七千節車廂，全年每天晝夜二十四小時不停地運行在全市三十六條線上，它創造了全年無休的世界之最。    

我們參觀了大自然歷史博物館和跳蚤市集後，想去皇后區法拉盛而返回八十六街地鐵站時，發現該站南行站台已被封閉。我們便自覺聰明地坐地鐵往北至八十九街下車，可仍然是南行封站。這下我們傻眼了，急得像熱鍋上的螞蟻一樣上竄下跳。

「先生，你好！你是在找南行車站嗎？」一個正欲出站的白人阿姨見狀，返回站台詢問，我們連忙點頭稱是。看到她臉上露出慈愛的笑容，讓我頓感陽光燦爛，她指著站台牌詳細解說：「你們還要往北坐三站，到一二六街下車後，走到對面搭南行地鐵，在四十二街下車，轉乘七號地鐵才能到法拉盛。」她體貼周到地指點迷津，讓我們彷彿如沐春風。

於是我們順利搭上了七號專線車，坐在燈光明亮、寫有中文字站名的車廂裡，驟然改變了對紐約地鐵的陳見，讓我體驗了充滿人間之愛的無限溫馨，給這忙碌且密不透風的地鐵增添幾分色彩。

地鐵站 曼哈頓 法拉盛

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