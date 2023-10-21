曾經聽過教會的一個姐妹分享，她和丈夫結婚數十年幾乎從未紅過臉，更別說吵架了，羨煞眾姐妹。回家後我和丈夫分享，嘖嘖稱奇，無論如何都難以想像，在同一個屋簷下朝夕相處幾十載，如何做到不紅臉、不爭執、不吵架？

討論一會兒後，我總結一定是姐妹的丈夫脾氣溫和、大度包容，丈夫即刻反駁我這是開啟新一輪爭端的前奏曲。不由得感嘆「看來我和丈夫無論如何是達不到不吵架的境界了。」丈夫反過來又安慰我說：「勺子還不時碰一下鍋邊，可是勺子和鍋卻又互相離不開。老話不是說夫妻是伴侶嘛，所謂伴侶就是一起結伴旅行一生吧！」丈夫的歪理把我逗得哈哈大笑。

玩笑歸玩笑，想必我們的每一次吵架，都是從小事的爭執開始鬥嘴，你來我往互不相讓，口氣愈說愈重，音量愈來愈高，情緒愈來愈失控，隨即爭執升級，最終演變為吵架。各逞口舌之快，完全脫軌於爭執問題本身，為何而吵早已被拋到九霄雲外，最後徒生一肚子氣。過一段時間，再辯、再爭、再吵架，周而復始。夫妻關係猶如唇齒，稍不留神就會互咬一口，結果兩敗俱傷。

去年春節後不久，一位年長幾歲的姐妹突發中風 ，生命垂危，搶救幾天後，醫生發出病危通知，決定放棄治療，送往臨終關懷中心。聽到消息後，心中大亂，就在一周前還與姐妹在線上一起參加查經聚會，朋友分享感染新冠的經歷，不無憤怒地控訴新冠絕對是要命的病毒，那時朋友的症狀逐漸好轉，我們都以為她度過生死難關，沒想到卻發生後來的驚險，幸好最後轉危為安，卻留下了半身不遂的後遺症。

那天與小組的弟兄姐妹在線上禱告後，我淚流滿面地對丈夫說：「從今往後，我不再和你吵架了。」是啊！與生命相比，世間的一切何其微不足道，又何足掛齒？想當初，我們青梅竹馬，同窗數載，在最好的年華相識相愛。結婚多年相依為命，一起經歷過生離死別，一起走過高山低谷，一起浪跡天涯，一起撫養兒子，又何必在一些細微末節的事情上一爭高低，糾結孰對孰錯。

說歸說，領悟歸領悟，以後的日子裡，我們依舊爭執、鬥嘴、翻臉、吵架。這次我開啟爭端，他予以反擊；下次他無端發火，我以牙還牙。日復一日，終究還是在一些小是小非上爭執不斷，非要論出個輸贏對錯來。

我們總歸還是充滿血氣的凡人，難以做到不爭不辯，笑看一切。雖然事後反思，亦會後悔所言所語，彼此認錯道歉，但是勺子隔三岔五總是難免要碰一下鍋邊，而鍋邊也會理直氣壯予以反擊，敲打出鏗鏘有力的回響。

如此往復，恐怕此生很難抵達相敬如賓的境界，俗話說小吵怡情、大吵傷身，年歲漸長，生命寶貴，又何必吵架傷身呢？餘生歲月，力求把每一次的夫妻吵架控制在小吵小鬧的範圍之內，且以小吵怡情聊以自慰。