我認識康妮好多年了，自從加入鄰近的健身 房有氧運動課程，就和這位白髮蒼蒼、短小精悍的美國老太太成了同班同學。她每堂課必到，只是來去匆匆，後來從別的同好那裡獲知，康妮已是年過八十歲的老奶奶了。

康妮有一個臥病在床的老伴，她照顧病人已有五、六年之久，每回她來上課都得找好臨時看護，或請隔壁鄰居來家中把關，才能脫得了身；也因為出門不易，她做起運動來，格外認真，強身健體是她生活中最重要的課題，凡是舉重或蹦跳這些動作都難不倒她，甚至還勝過年輕人。

康妮的先生是一位退役軍人，曾駐防過東南亞軍事基地，也因為工作關係，跑了不少地方，康妮曾經隨著丈夫到過菲律賓、泰國和香港。攀談之下，我們有了共同的話題，久而久之變成朋友。她只有一個養子，養子一家住得很遠，難得見面。

康妮人緣特佳，總是笑臉迎人，話雖然不多，但是平易近人，和任何人都相處得很好。健身房的朋友個個都喜歡她，也敬重她，大家非常體諒她的處境，似乎敬老尊賢的態度，中外都一致。碰到哪一天她遲到了，總會有人特意為她留下一個空位，還預先安排好舉重的啞鈴、踏板，擱在旁邊等候著她。

沒多久，康妮的先生過世了，一些熱心的朋友們還合資買了鮮花，趕去參加她先生的葬禮；那天我也去了，葬禮上看到好些穿著軍服的白髮老人，想必是她先生當年部隊裡的同袍。

先生過世後，我們總以為這下子康妮可以喘口氣了，過些輕鬆的日子，用不著日日夜夜把屎把尿服侍病人。誰知道命運多舛，住在她附近的親妹妹卻患了失智症，妹妹同居多年的男友狠心棄她而去，甚至還拐走一些家中貴重物品。妹妹傷心至極，向康妮哭訴，她生活無法自理；康妮不忍心，毅然決然地把妹妹接回家來就近照顧。

康妮為妺妹打理三餐起居，除了定時餵藥之外，還駕車陪同去看醫生，處理她的房產及財務。康妮不嫌麻煩，也沒聽她有過半句怨言，她就是那麼責無旁貸、心甘情願地接受一切。

二○一九年新冠病毒侵襲，三年半的疫情 ，全世界生活大亂，所有的活動停擺，健身房也關閉不營業了，那些一同運動的同好也失去了蹤跡。去年冬天疫情暫緩，我又重新回到附近的健身房，參加了健身課，有一天又遇見康妮，我太高興了，抓著她問長問短。

康妮的模樣依舊，剪得短短的頭髮，健朗的身軀穿著一件普通的恤衫，臉上皺紋多了些，笑容依舊燦爛可掬。問起她的近況，她告訴我，她把妹妹送到療養院 去了，因為病情已惡化到無法由親人在家照顧。療養院還是經過精挑細選的一所，離家雖然遠一點，但設備好、服務一流，她可以放心，三不五時她也會開車去探視。

同時，康妮悄悄告訴我一個好消息，她還遇到一個知心的男朋友，這位男友曾經是她先夫戰時的同袍，兩家一直往來密切。疫情期間男友的太太染疫病故，他一個人孤孤單單，兒女各有自己的家庭，自顧不暇，因而經常找她串門子，兩人聊天敘舊、興趣相投，又因為同病相憐，愈走愈近。

上個月，居然傳出喜訊，康妮要結婚了，大夥都很吃驚，夕陽無限好，康妮有這勇氣及憧憬，誠屬難得。人生在世就此一回，能抓住機會，勇敢而又樂觀地過好每一天就是贏家。康妮今年八十八歲了，我們祝福她。