近日在戶外行走，看見鄰居們已經忙著在庭院裡布置，準備過萬聖節 了。其中有一戶人家，院子布置得好像是墓園，擺放七、八個墓碑，上面有墓誌銘，有男有女有名有姓，這真是中西文化風俗大不相同。

十月最後一個周末，慶祝萬聖節氣氛濃厚、恣意搞怪。各家各戶忙著裝飾，人們紛紛穿上奇裝異服，呈現群魔亂舞造型，打扮的主要顏色為黑色、白色、橙色，主要形象為骷髏、巫婆、南瓜及黑貓。

天黑後，小朋友們排隊挨門逐戶敲門要糖，滿街都是南瓜。

那年萬聖節我要上班，沒有在門口裝飾，上午八點出門，發現門口台階上有一顆大南瓜。下午五點下班回家，早上見到的那顆南瓜，現在變成了七顆，這是怎麼一回事？我家成了南瓜的代售點了嗎？再仔細一看，後面隱藏著小禮物和賀卡，是路過的同事們留下的。

我把南瓜搬到鄰居家門口，一家送一顆，留了最小的一顆烤來吃。次日上班見到同事，一一道謝，他們還問：「你把南瓜怎麼處理？我說：「吃了。」他們聽了就笑了，因為他們覺得這時節的南瓜主要是拿來裝飾，而不是用來飽口福的，那時候我哪會知道呢？

又有一次萬聖節，公司大廳展示一顆巨大南瓜，整個南瓜雕刻成一個大鼻子猶太 人，中間完全雕空，並放上蠟燭。燭光從裡面映射出來，形象立體栩栩如生，還散發出清新的南瓜芳香，吸引大家駐足觀看。巨大南瓜旁邊有一個解說牌，寫著：「不是假的，是一顆新採摘的真正南瓜，不信你聞聞，南瓜淨重五百磅，雕工一個星期，進價為一千元，祝各位開心。」

有些公司會在萬聖節當天徵集員工變裝照，較受歡迎的，還有獎金，二○一三年的萬聖節，我得獎一百元。