一九八六年十月中旬，基於海洋微生物研究的需要，我以喬治亞大學後博士研究助理的身分搭乘Columbus Iselin研究船，參加了一次為期一星期的遠洋巡航，出發地點邁阿密，目的地Chub Cay，Bahamas（巴哈馬的鰱魚島)。由於巴哈馬沿海基本上是非常乾淨的區域，主要目的是收集附近乾淨的海水，研究當地海洋微生物與其他汙染地區的微生物有何不同？

雖然是秋天，但是邁阿密和巴哈馬氣溫仍然在華氏八十五度以上，因此我是穿短衣短褲。在水中潛游感覺非常舒適，唯一的缺點是研究船Columbus Iselin不是很大，風浪大時經常顛簸，令人頭暈作嘔。船上作業人員基本上態度嚴肅但是可親，船上有些不成文規定，例如餐桌靠邊單獨座是保留給艦長的，由於他來自波士頓 ，當時美國職棒波士頓紅襪隊與紐約大都會 隊正在拚戰世界冠軍，因此大家都替紅襪隊加油，可惜一九八六年最後由大都會球隊贏得冠軍。

Chub Cay附近海水清澈，我們選定採樣地點是杳無人跡的離島水面，當我浮潛巡視礁島沿岸，鹽沼生態區各種熱帶魚群聚集礁底，五彩繽紛，偶爾看到可愛的小水母悠游於身旁，令人流連忘返。就連沙岸的水底世界也不遑多讓，當我腳踏沙石上，藏匿沙底的甲殼類小動物也紛紛離席，似乎抗議我的唐突騷擾。

比較危險的魚類例如Barracuda梭子魚、Dogfish sharks角鯊，也不時出現在我身旁，所幸魚群對我似乎興趣不大，沒有影響我的採集標本工作，很順利地在半天內完成。我的指導教授Dr.Hodson一家搭機到巴哈馬旅遊，當採集工作完成後我們在Nassau碰頭，順便到賭場遊玩，教授還給我五十元到賭場試運氣。這是我生平首次到賭場遊樂，開始時手氣不錯，然而在等友人時，繼續玩吃角子老虎機，結果到手的錢就陸續吐回去了。從那次以後，我到各地賭場絕不戀棧，因此很難在賭場輸錢。

當我們搭船返航回邁阿密途中，碰到邊防官員登船檢查護照證件，我才知道就算是在美國船上，非美國公民 還需要巴哈馬的簽證。所幸我的身分單純，他們只是訓誡一番，告訴我不可離船到巴哈馬境內就讓我過關了。

這次採集標本的科學重要成果，所得數據發表在我後來三年的研究著作中，讓我了解在海上討生活的不易。一星期的巡航，除了有時在船上嘔吐，回到邁阿密時，當我跟大家輪流開車七百里回校時仍然頭暈目眩，彷彿人還在船上顛簸，此次巡航寓遊玩於工作乃人生一大樂事，對我來說，海洋研究巡航是達成公私兩便的好差事。