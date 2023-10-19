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自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

社區尋寶

曾華容

每周二是我們社區固定來收垃圾的日子，回收項目分為三大類，綠色桶收雜草、庭院樹枝、乾葉；灰色桶收剩菜剩飯、菜根果皮等廚餘；藍色桶是收再生垃圾，例如紙張、酒瓶、塑膠、飲料瓶、易開罐等。

如果太忙忘了倒垃圾，就只能等到下周了。令人頭疼的是，夏天若遇高溫，臭酸味令人難以忍受，所以周一晚上拉出垃圾桶，成了每家必做的重要事情之一。

舊衣物比較容易處理，可隨時捐救世軍或送Goodwill，但重物、電器或家具之類的資源回收，一年只來收一次，錯過時機除了跺腳外，只好等明年再來。因此八月中旬變成社區家家戶戶清除廢棄物及汰舊的最好時機。

回收的前兩天，陸陸續續可見社區自家門口的庭院前放置雜物，有電器、家具、鍋瓢、廢銅爛鐵、運動器材、兒童用物等五花八門物品，有的還是全新的，對主人來說，不用就是垃圾，「讓曾經愛過的，繼續被愛」，丟吧！

但對懂得回收、加以清潔處理後再出售的人來說，這是真正的寶藏，可以發一筆小財，他們才是尋寶獵人。怪不得消息靈通越區而來的老墨，在垃圾回收的前兩天，就開了兩部貨車沿著市區巡視，捷足先登先取中意的寶貝，慢一步的人只好取走次等貨，最後剩下沒人拿走的東西，才由回收車載走。

傍晚沿著社區走路，發覺住戶扔掉的東西真讓我驚訝，有九成新的鐵櫃、小櫥櫃、嬰兒車、真空吸塵器、沙發、高爾夫球具等，所有的東西都還能用，為什麼要丟掉？是不是買錯尺寸？是不是不好用？如果是這些原因來辦清倉拍賣也無可厚非，否則真是暴殄天物。

人人抱怨通貨膨脹難度日，但哪會知道自己每年丟棄的舊物有多少？能省就省，千萬別揮霍無度，有錢人還是買得起，沒錢人卻苦哈哈，看你想要過怎樣的日子。

看著老墨翻箱尋寶，心中有說不出的感嘆，他們不是流浪漢，是靠勞力去變賣別人的垃圾，不偷不搶、惜物愛物，辛苦所得令人尊敬。尋尋覓覓，幸運的人也許撿到一張價值不菲的名畫，如中樂透一般欣喜。或把廢銅爛鐵拼湊在一起就變成一件藝術品，他們永遠不知道會有什麼驚喜？驗證了一句諺語：「一個人的垃圾是另一個人的財富（One man's trash is another man's treasure）。」

以前很少注意社區的回收，今年外子終於清出一些舊電器、椅子、泳池用物等，才發覺竟然還保留一個十多年前、造型簡單又奇特的吸塵濾紙容器，外形像豎立的圓形燈罩，正好可以拿來插高品質的紙花，比放置在玻璃花瓶還適合，更能襯托它的質材美。平凡的事物，只要有創意，自有精采亮眼處。

外子笑說：「我丟，妳撿。」在他眼中，老去的吸塵濾紙容器是廢棄物，而我卻很得意地在回收物中尋到寶。舊物尋寶充滿新奇，處處有驚喜，端看每個人如何慧眼去發掘自己想要的寶藏。

高溫 通貨膨脹 拍賣

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