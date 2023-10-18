Halloween與我

一九六一年初來美國留學的那段時期，我對Halloween一無所知，只是看到在這天晚上，小孩子會裝扮得奇奇怪怪，手中還拿著一個袋子，逐戶按門鈴討糖果，口中還講一句我根本聽不懂的話。我對這風俗毫無興趣，根本不理不睬，全心努力攻讀我的學位，我在台灣長大的過程中，從來沒有聽過這個節日。

後來畢業、就業 、結婚、養育孩子時，我才被孩子們要求要過Halloween，還要我去買糖放在門口發糖。兒女們另要求裝扮過節，我真是心不甘、情不願，覺得花錢買一堆拉圾裝飾，只用幾小時而已，太浪費了。於是我拿一些破舊衣服，草草了事，他們的變裝根本沒有任何「名目」可言，完全說不上來是裝扮成什麼角色。

孩子們也不太抱怨，回家後在地毯上由枕頭套中倒出一大堆糖果來，高興萬分，接著他們就大吃起來。我在一旁喊「停」，這還得了，一大堆糖果簡直讓我擔心極了。

有一年，在一堆討來的糖果中，居然看到一支全新包裝好的牙刷，我滿心感激這位人士的想法周到。但也聽到有人送出有針頭的糖果，令我擔心，反正我對Halloween實在非常「感冒」，尤其在鄰居四周的院子中看到鬼怪墳墓裝飾，我真不欣賞。

到了孩子長大一點，老大宣稱不參加Halloween了，他認為非常無趣且幼稚，兩個小的也只好默默放棄。所以好多年來他們都只是在家中發糖果，我們做父母的人，也就沒有什麼心理壓力。

到了空巢期之後，這一晚又令我們頭痛，被附近小孩打擾得不勝其擾，所以我們兩老早早就吃完晚飯，把全家的燈都關掉，躲在家中連電視都不敢開。悶上幾小時，偷偷由窗簾的縫隙中，看看還有多少小孩在街上討糖。

後來我想出一個方法，在Halloween晚上，我們就去購物中心吃晚餐，在那裡閒晃，一直到購物中心打烊才開車回家。但我們現在連車子都沒有，也不出門了，所以只好留在家中，關燈靜坐幾小時。

天主教從來不提起Halloween這個字，我學習到的是天主教徒不過Halloween，但是在十一月一日有All Saints' Day（諸聖節），是教會對已亡的聖人慶典；接下來在十一月二日是All Souls' Day （萬靈節），是紀念所有去逝的亡者。

Halloween若翻譯成「萬聖節 」是極不恰當的，真實的翻譯是「鬼節」，Halloween與「聖」毫無關聯。