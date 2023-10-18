日前，冰箱的冷藏室下方兩個放蔬果的抽屜打不開，我還以為是東西塞得太滿被卡住，費了九牛二虎之力打開，發現抽屜並沒有塞滿。仔細檢查後發現，原來抽屜底下結冰，趁兒女周末來餐敘時請他們查看，兒子上網輸入冰箱的型號查詢，原來是冰箱排水管夾蒸發器壞了，可以上網訂購零件自己換新。

我問他去年自己的冰箱壞了，怎麼沒嘗試修理？而是直接換新，他說看了視頻，發現我的問題比較單純，所以躍躍欲試，我只好隨他。

他來修理的前一天，叫我清空冰箱，並拔掉插頭化冰，當天他帶著工具和戴在頭上的照明燈，竟然不到一小時就修好，抽屜底下不再結冰。

來美國以後，我常懷念在台灣時，如果家電壞了需要維修，打電話服務就到；沒想到拜網路資訊之賜，兒子除了會給人看病，還會給冰箱治病，省了我一筆換新冰箱的開銷。

有人五音不全，我卻是五味不全，為了周末兒孫的餐敘，我除了買不同餐館的外賣，還試做兩、三道從網上學來的料理，沒想到竟能得到他們的捧場。

前一陣子在植物園 ，老是聽到有人用薩克斯風吹奏鐵達尼號等西洋名曲，十分悅耳，昨天特別上前為他鼓掌，交談後才知，他從網路上自學一年，起初在家練習遭人舉報，後來到附近的國小練習也被檢舉，直到來植物園才沒遭到抗議。

好友的大兒子，不像一般年輕人不生育，他家總共生了五個小孩，除了五歲的老五和八歲的老四不會彈吉他外，三個大兒子和媳婦，都從網上學會彈吉他，家庭禮拜時間，五把吉他大合奏，熱鬧非凡。

健康考量，幾年前我開始每天晚餐喝一小杯紅酒，雖然孩子給我準備好開罐器，也教我怎麼開，但機器盲的我，還是知易行難；幸好後來上網找到怎麼開紅酒的視頻？依樣畫葫蘆，才迎刃而解。

那天我的蘋果手機莫名其妙不能關機，女兒上網搜索後，教我如法泡製，先按一下左邊調大音量的鈕，再按一下降低音量的鈕，然後長按右邊的鈕，果然立刻顯示關機信號。

以前要學什麼樂器，必須拜師學藝，或報名參加補習班；要修什麼東西，必須拜託修理師傅，如今拜網路之賜，在YouTube 上窮碧落下黃泉，動手動眼找視頻，小毛病竟可無「師」自通，真正應驗了那句老話「天下無難事，只怕有心人。」