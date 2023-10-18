我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

上網求助真方便

冬至

日前，冰箱的冷藏室下方兩個放蔬果的抽屜打不開，我還以為是東西塞得太滿被卡住，費了九牛二虎之力打開，發現抽屜並沒有塞滿。仔細檢查後發現，原來抽屜底下結冰，趁兒女周末來餐敘時請他們查看，兒子上網輸入冰箱的型號查詢，原來是冰箱排水管夾蒸發器壞了，可以上網訂購零件自己換新。

我問他去年自己的冰箱壞了，怎麼沒嘗試修理？而是直接換新，他說看了視頻，發現我的問題比較單純，所以躍躍欲試，我只好隨他。

他來修理的前一天，叫我清空冰箱，並拔掉插頭化冰，當天他帶著工具和戴在頭上的照明燈，竟然不到一小時就修好，抽屜底下不再結冰。

來美國以後，我常懷念在台灣時，如果家電壞了需要維修，打電話服務就到；沒想到拜網路資訊之賜，兒子除了會給人看病，還會給冰箱治病，省了我一筆換新冰箱的開銷。

有人五音不全，我卻是五味不全，為了周末兒孫的餐敘，我除了買不同餐館的外賣，還試做兩、三道從網上學來的料理，沒想到竟能得到他們的捧場。

前一陣子在植物園，老是聽到有人用薩克斯風吹奏鐵達尼號等西洋名曲，十分悅耳，昨天特別上前為他鼓掌，交談後才知，他從網路上自學一年，起初在家練習遭人舉報，後來到附近的國小練習也被檢舉，直到來植物園才沒遭到抗議。

好友的大兒子，不像一般年輕人不生育，他家總共生了五個小孩，除了五歲的老五和八歲的老四不會彈吉他外，三個大兒子和媳婦，都從網上學會彈吉他，家庭禮拜時間，五把吉他大合奏，熱鬧非凡。

健康考量，幾年前我開始每天晚餐喝一小杯紅酒，雖然孩子給我準備好開罐器，也教我怎麼開，但機器盲的我，還是知易行難；幸好後來上網找到怎麼開紅酒的視頻？依樣畫葫蘆，才迎刃而解。

那天我的蘋果手機莫名其妙不能關機，女兒上網搜索後，教我如法泡製，先按一下左邊調大音量的鈕，再按一下降低音量的鈕，然後長按右邊的鈕，果然立刻顯示關機信號。

以前要學什麼樂器，必須拜師學藝，或報名參加補習班；要修什麼東西，必須拜託修理師傅，如今拜網路之賜，在YouTube上窮碧落下黃泉，動手動眼找視頻，小毛病竟可無「師」自通，真正應驗了那句老話「天下無難事，只怕有心人。」

植物園 YouTube

上一則

祖孫情

下一則

Halloween與我

延伸閱讀

中國最大家電零售業者還債難 廣東門市全拉鐵門

中國最大家電零售業者還債難 廣東門市全拉鐵門
去酒精紅酒 助女性增皮膚彈性

去酒精紅酒 助女性增皮膚彈性
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
「蒸」好味 無油煙雞肉料理

「蒸」好味 無油煙雞肉料理

熱門新聞

2020年諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人葛綠珂的編輯13日證實，葛綠珂已癌逝麻州家中，享壽80歲。（路透資料照片）

死前幾天才診斷出癌症 諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝享壽80歲

2023-10-14 07:10
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（上）

2023-10-15 02:02
倩華∕圖

含飴弄孫力不從心

2023-10-11 02:02

禍福有命

2023-10-13 02:00
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（下）

2023-10-16 02:02

到了晚上，只想回家

2023-10-12 02:02

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來