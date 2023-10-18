勞工節的長周末，大兒子、兒媳帶著兩個孫女從加州 飛過來探望我們，一時間安靜的家裡多了小朋友們嘻笑、啼哭的聲音，還有奔跑、玩具火車及汽車的聲音，這一切時隔三十多年，又充滿了整個居住空間。

我們那時一邊工作，一邊養育兩個兒子，白天送他們去幼兒園，晚上回到家吃完晚餐，陪他們短暫玩耍、讀書、洗漱完畢睡覺，每天如此，年復一年。孩子們漸漸長大，從小學、中學到高中，皆陪伴同行。

孩子進入大學後離家，也離開了我們，有了自己的生活、朋友，對家庭的依賴漸行漸遠；畢業後步入社會，接觸更多的人與事，等到成家立業後，有了自己的家，生活的重心轉移了，要養家育兒。

小孫女的奶香味濃郁，稚嫩臉龐配上小手小腳，骨溜溜的小眼睛觀察著周圍；大孫女上下樓到處探訪，她知道這是爺爺奶奶的家，是爸爸從小成長的地方。她們來的第一天較生疏，仍然非常甜美地給爺爺奶奶一個大大的擁抱，讓她們親吻我們，她倆會把稚嫩的小臉蛋貼近我們，嘴巴「咂」的一聲。

我們在露台上種植番茄、絲瓜、茄子，她們很好奇地用小手摸一摸，爺爺就是專門擺著成熟的果實供孫女們親手採摘。看到開出的小黃花，徵得同意後，兩個小人兒才伸手摘下一朵，手裡各舉著一朵花，很珍惜地觀察著。

看著眼前的兩個孫女，三十多年前的場景浮現腦海，大兒子出生時，我的父母來醫院接我們回家，爭先把外孫抱在懷裡疼愛，欣喜的眼神一直注視著小人兒；父親笨拙的大手為外孫洗澡、換尿布，母親抱著他，用奶瓶餵奶給他喝，如今這個小人兒長成七尺男兒，當了父親，我們也升級當上爺爺奶奶，代代相承、血濃於水的親情是那麼的溫暖、幸福和珍貴。

我們把兒子們小時候的玩具火車、汽車拿出來，在客廳裡為兩個孫女搭建起來，裝入電池，竟然還完好地運行著。這些玩意現在也許不太盛行，但對孫女們來說，可是新鮮事物。她們在客廳騎著玩具車，看著小火車順利地在軌道上前進後退，開心歡喜的模樣，可愛極了。

小孫女總是模仿大孫女的舉動，她倆一會兒跳舞給我們看，一會兒又和我們嬉笑打鬧，在家裡奔跑、在沙發上跳躍、在地毯上翻滾，小朋友的活潑開朗好動，在她倆身上表現得淋漓盡致。

外出碰到鄰居，問大孫女的名字，她不認生地大方說出，還想和鄰居叔叔玩籃球呢。小孫女剛學會走路，蹣跚而行，嘴裡咿咿呀呀正在學說話，但「抱抱」、「小熊」、「小鳥」說得真清楚。

我們家留有許多小絨毛玩具，院子裡鳥兒嘰嘰喳喳叫個不停，重複告訴她幾次，她就學會了怎麼說。三歲的大孫女喜愛畫畫，一盒彩筆和一疊紙張放在面前，她可以一直安靜地坐在桌子旁畫畫。

她和我們有說有笑，她知道很多事情，例如夏威夷的野火、老師的教學內容、會寫自己的名字、二十六個字母 讀寫，以及簡單的詞彙都難不倒她。她還教我畫獨角獸，我倆也一起學畫蝴蝶和摺紙。

孫女做事認真專心，同時也善於觀察周遭事物，爺爺問她：「喜歡這裡嗎？」她答：「喜歡。」又問她：「為什麼喜歡？」她柔聲細語地答道：「這裡有漂亮的花朵，院子裡有飛舞的蝴蝶，還有有趣的小玩意兒和可以彈玩的鋼琴。」「那把妳留下和我們住在一起，好嗎？」她回答：「我要回去上學，那就是為什麼我不能留下來的原因。」回答得多麼有道理啊！

一周的時間很短也很匆忙，從她們的身上，我們看到兒子和兒媳對大孫女的教育 理念，懂禮貌、不插嘴、舉止得體、大方懂規矩、有自己的想法；對小孫女也按照教育老大的方法，因性格的不同，循循善誘並且因材施教。俗話說「沒有規矩不成方圓。」三歲看大，七歲看老，在她們幼年時期，是要精心培育的。就像一棵植物，在幼苗生長發育期，好好的修枝剪葉、去除雜亂藤蔓、給足養分，一定會根莖強健、枝繁葉茂。

難忘的祖孫情，我們還會再相聚。