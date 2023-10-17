在美國，清理供暖管道是許多家庭每年必不可少的任務，以確保供暖系統正常運行。在一般情況下，大家會選擇聘請專業公司來執行這項工作，這些公司通常使用大型吸塵車和專業設備，將吸塵管道連接到房屋內的通風窗口，以清除管道內的灰塵和汙物。然而，我最近嘗試了不同方法，使用家用吸塵器就可完成清理，效果非常好。

我家是一棟已有六十多年歷史的老房子，房子有兩層樓，樓上和樓下都有熱氣管道的送風口，數量多達十幾個。過去我們通常會請專業公司來清理，但對於清潔效果常讓人心存疑慮，因為他們通常會很快地宣稱已經清潔好，但我們卻無法親自驗證清潔程度，因此，我開始考慮自己動手做。

後來，我發現了家中常用的吸塵器具有很強的吸力，我將吸塵器連接到管道，並將吸管伸入管道中長達九英尺，基本上可以完全清除汙物。還可以用於清理衛生間的排氣風扇，不僅可以保持屋內空氣清新，還可以減少找專業清潔的頻率，省時又省錢。

我在中國曾經歷上山下鄉的知青時期，度過了十一年的艱苦歲月，直到四十二歲時才移民 美國展開新生活。我在美國擁有自己的房子，也累積不少維修和清理房屋的經驗，意識到並不是所有的維修工作都需要聘請專業公司，自己動手也可以辦到。

我的房子有一個三十平方米的陽台，是房東 三十多年前所建造，經過定期的油漆和保養，現在看起來仍然像新的一樣。與此同時，其他露天陽台早已需要翻新。

總之，透過家用吸塵器來清理供暖管道，不僅省錢，還能學到新技能，這個經驗也教會了我，在美國自己動手維護和修理房屋是完全可行的，而且還可獲得成就感。