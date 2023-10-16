我是中國北方人，特別喜歡吃餃子、包餃子，小時候母親總是領著全家人包餃子，我也會分得一小塊麵團，學擀餃皮及包餃子。

每到這個時候，我就特別快樂。母親是包餃子高手，和麵、擀餃皮都拿手，她包出的餃子皮 薄餡多，煮好後是一口一個的飽滿水餃。餃子的花樣有月牙餃子、元寶餃子、葵花餃子以及老鼠餃子，民間講老鼠餃子有「鼠咬天開」、「吉祥發財」等寓意。母親擀出來的餃皮又軟又嚼勁十足。

一九八三年，我從中國的外語大學畢業後，在大學工作，負責外國文教專家的管理和照顧他們的生活，每年都會請他們來我家做客。最初都是學校的專家樓餐廳烹煮幾樣雞鴨魚肉料理送到我家，飯桌上，有一位性格直率的專家說：「Susan，妳做的飯菜和餐廳的味道一樣，下次能不能教我們包餃子呢？」

春節時，我請他們來我家包餃子過新年，我不會和麵、擀餃皮，幸好丈夫會，他和好了麵，我調好三鮮餃子餡，等外國專家來我家時，丈夫教他們用擀麵杖擀餃皮，我教他們包水餃，丈夫煮好了餃子，大家圍桌一起吃。

也許是在包餃子過程充分交流的原因，氣氛顯得輕鬆愉快，其中有一位外籍女教師小聲地對我說：「餃子比學校的專家樓飯菜好吃。」我想這也許是她的客氣話，不過話中含有包餃子過程是有意思的，品味到中國人真實的生活與飲食文化。

後來我來美國大學當訪問學者，學校不久後要舉辦美食節，我想我就包餃子吧！我到超市買了麵粉、絞肉、蝦仁以及雞蛋 來當餃子餡，我與學校教師也是房東的母女倆一起包餃子，先練習過程。餃子包好下鍋煮，一會兒打開鍋蓋，見鍋裡原是完整的餃子，竟然變成「丸子麵片湯」，我意識到是我和麵的餃子皮不合格，還有她們母女第一次學包餃子，餃子皮對摺捏不緊所致。

周末就是美食節了，看著鍋裡漂浮的丸子和餃子皮，我心急如焚，悔不當初沒跟母親學和麵，該怎麼辦呢？情急之下，我打越洋電話請教母親包餃子的訣竅。母親笑了，她告訴我有兩個竅門，一是要用高筋麵粉，二是要涼水和麵加一點鹽，並囑咐我要用力揉麵，麵團要揉到光滑才行，煮餃子要熱水下鍋；我按母親的說法試了一下，果然不錯。

美食節那天，教師和學生來幫忙包餃子的人很多，我嚴格把關，要求大家捏緊餃子邊，我負責下鍋煮餃子。看到白白胖胖的餃子出鍋，結果比較理想，大家品嘗後都覺得好吃。

後來，我們一家移居紐約，每逢節日都會包餃子。如今老了，手指關節疼痛，和麵捏餃子都很困難，在超市買的冷凍餃子，不合口味，想吃自己做的餃子餡，可是力不從心。

有一天，在老人活動中心的微信 群，看到有人轉發「包餃子神器」的照片，我高興地按圖索驥，上網買了一個。從超市買來餃子皮，自己調好餃子餡，把餡放入餃子皮，再放到電動包餃子神器上，由機器翻轉壓合，一個嚴絲合縫的花邊型餃子就輕鬆包好了。

餃子包好後，下鍋煮無一破裂，我可高興了。打從心裡感謝設計者，這一定是位聰明的發明家，為不會包餃子和包餃子困難的老人解決了大問題，有包餃子神器真好。