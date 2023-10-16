我們開著上世紀末的老爺車，在車站上找尋姪孫高瑞的身影，一位摩登的長髮青年笑嘻嘻地招手，接著四個年輕人一起湊上來喊auntie、uncle，雖然輩分上有落差，但是我們卻欣然接受，畢竟千金難買年少。一聲吆喝下，老爺車卯足勁在高速公路上大展雄風。

高瑞說這些同學和他一樣，都是舊金山大學國貿系交換學生，兩個日本人、兩個韓國人，只有他來自台灣。他們能在有限的語言能力下建立國際友誼，真是後生可畏。我的青春小鳥也跟著飛躍了起來，用日語念著一段從前在航空公司的廣播詞，沒想到寶刀未老，喚醒了沉睡的往事，也換來了掌聲。至於韓語，只好由外子出馬，憑著在三星電子的工作經歷和下了幾年苦功學的韓文，拉近了距離。

約好了去史丹福大學 食堂用餐，幾個年輕人在寬敞的大廳裡，好奇地盯著各種不同的餐車台，不斷地問我：「真的可以自行取食物嗎？」

我帶著他們繞了一圈，轉身走到餐桌上，只見五個年輕人已經迫不及待地拍照，陽光從落地窗中溜進來湊趣，每一盤食物都成了一幅精緻的畫。

步出了餐廳，邁向胡佛塔（Hoover Tower），這一棟二百八十五英尺高的塔樓是為了慶祝大學成立五十周年而建，名字取自畢業於史丹福的第三十一任美國總統，本想邀他們登上塔頂許下宏願，卻被前來修護的工程車擋住了，只好開一張延期支票（rain check）。

史丹福大學的景點都集中在主方院（Main Quadrangle）周邊，我權充導遊，介紹紀念教堂（Memorial Church）的羅馬式建築的外觀，和中庭對稱的庭院設計，心血來潮，藉著美輪美奐的古典背景拍出年輕人的生命力。

史丹福大學收藏了許多羅丹的雕塑 作品，主庭院就可以看到《加萊義民》這組群雕，六尊雕像源自十四世紀中葉英軍入侵法國加萊城的故事，當時六個加萊城民帶著鑰匙去投降英軍。

羅丹以相當寫實的方式，呈現了這一群為加萊而獻身的六壯士，處死的姿態是相當屈辱而悲壯的，我權充攝影師，在陽光普照的草坪上為這些年輕朋友先打了卡。

參觀Cantor和Anderson兩大博物館之前，先簡短介紹史丹福的創校歷史，一八八五年，鐵路鉅子史丹福為了紀念他們早逝的兒子而創立，由於一場因緣際會，原打算投資常春藤盟校的資金轉入加州 ，一個開放而不沾染神祕社團的學府就此誕生。我主動代替院長發展海外校務，鼓勵高瑞下次來此遊學。

驅車回家時，幾個年輕人在後座聊起了音樂和出國見聞，當年我們踏上異鄉土地時，忐忑不安地遙望的星球又反射回來，似曾相識的光芒映著高談闊論的年輕人，這回，他們只能一閃一閃地當聽眾了。

從冰箱中取出了家常料理和牛肉麵，自從兒女們相繼搬出後，一直處於空巢狀態的偌大房子，這會兒，來自五湖四海的青年學子燃起了人間煙火。

驀地，我想起了哥倫比亞作家馬奎斯的作品《百年孤寂》，書中那位布恩迪雅家庭的老祖母，總喜歡準備各類食物招待南來北往的旅客，她堅信廚房的食物和沸騰的人氣，是「家」的必要條件。

我看著大夥吃得盤底朝空，心裡湧現一陣欣慰，卻依然客套地採用了外交辭令：「今天招待不周，許多景點沒來得及解說，請見諒。」

幾個年輕孩子舉起雙手點讚說：「我們給auntie、uncle滿分。」這時傳來日語、韓語夾著英文的謝意，如同大珠小珠落玉盤，一向空盪盪的房子沾染了青春氣息，蓬蓽也熠熠生輝，老爺車安靜優雅地在車庫裡等著頒獎，今夜，應該有好夢。