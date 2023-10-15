雖說美國總給人富裕繁榮的印象，但其實當地的貧富差距極大，許多地方甚至可以用滿街流浪漢來形容。在美國求學的生涯中，也有無數次被流浪漢討錢的經驗。

一般來說，走在路上的流浪漢，看到人來時如果想跟你討錢，便會主動向你打招呼，然後直接詢問你是否可以給他一些零錢？有些甚至會主動伸出拳頭想跟你擊拳藉此拉近關係，為了增加要到錢的機會。

遇到被討錢時，我通常會假裝沒聽到快步離開，或是直接向對方表示身上沒錢，不是說不想幫助他們，只是俗話說財不露白，萬一他們直接搶劫我，那麼就更麻煩了，想幫忙的話也永遠幫不完。

雖然絕大部分的流浪漢態度都良好，但也有少部分態度惡劣。有次我準備到同學家作客，走到他家樓下時，一名流浪漢攔住我，開口便跟我要錢；當時我急著到同學家，隨口敷衍了一句我身上沒錢，隨後便從他身旁繞開繼續往前走，沒想到他瞬間破口大罵，說我是個騙子。原來是他覺得我身上穿了一件還不錯的大衣，說沒錢是在欺騙他，我也懶得跟他爭論，瞪了他一眼後便繼續往前走，沒想到要錢的人還能如此理直氣壯。

另一次是我與同學準備到學校附近餐館吃飯，這時一名工人裝扮、頭戴頭盔的非裔 男子叫住了我們，他請我們拿出計算機，我同學傻傻地照做，流浪漢講了幾個事項的費用，然後請我們按計算機加總，最後大概是七十多元，那名男子便說他現在需要這個金額，希望我們能幫助他。我跟同學都說自己只用信用卡 ，沒有現金可以給他，他聽到後便悻悻然地離開，第一次遇到這種要錢套路，算是一個特別的經驗。

有些人也不一定是討錢，有一次我在賣場採購時，一名男子身上穿的衣服看起來像好幾天沒換，他拿了一瓶沐浴乳到我面前，希望我能幫他結帳，由於態度並不是特別好，我也是用預算 不足這個理由拒絕了他。

許多人或許會對流浪漢有負面印象，認為他們不願意去工作，然而，部分流浪漢是真的找不到工作，加上美國房租和物價高昂，不得已的情況下才會流落街頭。