攪破的蜜蜂窩。（圖：作者宋原提供）

最近，老公替我取了一個外號，叫我「小蜜蜂」，並非誇獎我做事勤快，而是諷刺我粗心魯莽、不聽勸告。

夏末初秋，有一天兒子一家四口造訪，兩個小傢伙在屋裡跑來跑去，突然三歲多的大孫子指著紗窗外並叫喊著：「蜜蜂窩。」我們統統朝著他手指的方向望去，哇！有一個如籃球般大的蜜蜂窩，正高高地黏在屋簷下面，我每天在廚房走來踱去，偶爾也會去陽台蹓躂，竟然不知道這個蜂窩是何時開始建造的？

兒子建議找專業人士來清除蜂窩，老公則持相反意見，他說現已入秋，冬天風寒，蜜蜂會自動飛走，尤其落雪後，蜂巢只剩空殼，很容易處理，讓牠們過一個快樂的夏天吧！想想有道理，去年前院一棵大樹上也有一個蜂窩，幾場大雪把它打散得無影無蹤。

從此以後，我只要在㕑房，一定會去望望那蜜蜂窩，愈看愈不舒服，於是便起了「殺」心；老公則警告我別去打擾蜂群，他說他小時候曾被蜜蜂叮咬，非常疼痛，而且危險，有時甚至會危害生命。

我想起很多年前，那時兒子大概只有十四、五歲，我在地下室的儲藏室內發現好多隻死掉的小蜜蜂，仔細查看，發現窗邊有一個很小的蜂窩，窗戶常年緊閉，我真不知道牠們是怎麼飛進來的？當時老公有事在台灣，兒子自告奮勇要為我摘蜂窩。

於是兒子穿著長衣長褲、戴上護目鏡，並且由頭到腳罩了一個透明塑膠套，準備周全後，他帶著一罐殺昆蟲的噴劑進入儲藏室，瘋狂地噴灑一頓後，全身安然而退，幾天後我竟然在裡面掃出近百隻蜜蜂屍體。

想起這段往事，令我信心大增，「殺」心也隨著膽子更加凶殘，我開始默默地準備著，就等著撲滅蜂窩。機會來了，那天老公出外辦事，我馬上拿出我準備好的大黃蜂噴霧劑，也是換上長衣長褲、戴口罩 、護目鏡和穿雨衣，但卻忘了戴手套，說不害怕是騙人的。

我站在紗窗裡面，把紗窗開一個小縫隙，伸手向蜂窩直噴，但蜂窩太高，我連蜂窩最下面的出入口都碰不到，鎩羽而歸。想想不甘心，決定直搗黃龍，於是我拿著一枝鋸樹枝條的長棍， 盤算著用力一砍，立馬奔回屋，應該無妨。第一回合力氣不足，但也拉開一小刀口，好多蜜蜂飛奔而出，我甚是得意，決定第二回合一定要卯足勁用力摧殘，結果一刀下去，棍子還來不及丟下，我便感覺到右手小姆指如烈火燒到般疼痛，我知道我被蜜蜂咬了，牠的快速螫人令我驚嚇不已，回屋一看，小姆指和手背已經紅腫一片。

這回我是真的被嚇壞了，立刻打電話給我的家醫，醫師叫我立刻去Urgent Care（緊急護理），一直等到看見醫生，心慌意亂的我才逐漸平復心情。醫師拿著一個強光的放大鏡照射檢查，說幸好蜂刺不在肉裡，叫我回家冰敷並好好睡上一覺。

我回家後被老公訓斥一番，我也不敢回嘴，因為的確是我的無知和粗魯，換來那揪心的疼痛，看來摘除蜂窩之事必須交給專業人士來處置了。

小蜜蜂！小蜜蜂！老公在呼喚我了，就此停筆。