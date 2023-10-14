有完沒完，又要打新冠疫苗；今晨女兒傳來簡訊說，她已替我們二老預約下周去打針，打針又打針，不知打針是為了活命，還是活著為了打針。新冠病毒不停變種，真是一波未平一波又起，剛好日前的世界日報紐約版，首頁就有這樣的標題：「紐約新冠疫情 再起、法拉盛地區感染率最高」。

這次疫情，老年人死亡人數比率高，養老院等地方成了危險地帶，所以有必要先說明一下自己的年齡。近日所作生日自嘲打油詩，正好有這樣一句「今天八十六，不求福和祿。」可見我是屬於新冠高危險群，在預防針面世時，老人有優先接種權。

更何況，十九年前我患上肝癌，幸獲逝者捐肝重生，自此長期服抗排斥藥，導致身體免疫力低下，任何小病也可能變成大病。在疫情肆虐下，我除了高齡外，更是有雙重身分的高危險分子。為我換肝的醫院，每每在第一時間通知病人回去打預防針，但醫院離我家太遠，公共交通要花一小時半，擠地鐵易受感染，我寧願在附近藥房打針；但有一次要出示醫院的證明，免疫力低的人才可以施打那些加強分量的預防針。

前些時候，新冠疫情好轉，人們紛紛拿下口罩 開始進行社交活動，我弟媳家有要事，叫我前去商量。事前我先聲明自己會全程戴口罩，而且不會留下來吃飯，當時幾個親人坐在沙發談話，遇上姪女經過，她說難得大家聚在一起，於是取出手機拍照留念。

後來她把照片傳給我，我看見相中人只有我戴著口罩，實在尷尬；在轉發給家庭群組時，我補上幾句戲語來自嘲，先說明照片是姪女所拍攝，再加上一段對話，姪女當時說：「請大家笑一笑。」身為伯父的我只好說：「已經在笑了。」

另外有一次情形也是尷尬，我退休前工作了二十年的公司，老闆回到紐約市 ，約了幾個舊同事在餐館見面。可是當時新變種病毒又起，我還不敢在公共場所吃喝，只好放棄見面機會。正當大家聚會之時，我請老伴為我拍個書房快照，傳給老闆娘，並附上一句話：「我也來了，請轉告老闆，我以曾是公司的一員為榮。」

記得新冠疫情初期，紐約市有一間醫院災情嚴重，那間醫院離我們住處只隔二十幾條街，把我們都嚇壞了。新冠疫情流行以來，住在紐約長島的大兒子，一家四口同時染病；二兒子夫婦住在印地安那州，無恙；住在紐約市的女兒一家四口先後中鏢。我和妻子躲在家中種瓜，很少外出，出門時必戴口罩，至今未受感染。

又要打預防針了，我先把新冠注射紀錄卡找出來，看見上面寫著第一針的日期是二○二一年一月十六日。那張三寸乘四寸大的厚紙卡，正面四個空格早已填滿，上兩次的資料只能記在後面；抱怨歸抱怨，為了安全，只好再次捲起衣袖，接受新冠第七針。