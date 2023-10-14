現代人的生活節奏愈來愈快，公路上的汽車也日益增多，容易讓人心浮氣躁。在容易動怒的情緒下，有些司機在開車時動輒與其他駕駛人因磨擦產生衝突，輕則出現語言攻擊，重則導致互毆或群鬥，甚至危及生命或傷及無辜等，「路怒」事件時有所聞。

日前我在等交通信號燈轉變時，離我不遠處停著一輛廂型載貨車，也正在等候紅燈轉綠；只見停在它後面一輛小轎車的駕駛人，探出上半身，對著前面貨車的駕駛急按喇叭並大聲喊叫，惹得貨車司機大為光火。他跳下了車，氣沖沖地走向後面駕駛人，不分青紅皂白便破口大罵。

突來的粗暴謾罵，嚇得小轎車司機趕忙縮回身去，同時氣急敗壞地指著貨車後面的雙門說：「你的門鎖鬆脫了，車門半掩半開的，我是急著想在變綠燈前讓你知道才吼叫的，好讓你聽見了趕快去關緊鎖好。」

那位凶悍的駕駛轉頭一看，可不是嗎？他的後車門的鎖未扣緊，已經開始鬆動，兩扇門一前一後晃動著，隨時可能敞開。見此光景，他當即收斂了魯莽態度，難為情地以抱歉的手勢及感謝的微笑，取代了即將暴發的路怒。

我站在安全島上膽顫心驚地目睹這場面，直到最後平和落幕，方才鬆了一大口氣。

就在當天晚上，電視上播放的人物單元節目中，報導一位校車駕駛人尼爾的故事，看完後我不禁想到白天那位沉不住氣的駕駛人，又聯想到過去兩、三年來，美國的行車「路怒」案件暴增，更覺得媒體應表揚這麼一位默默盡職行事的校車司機，他是值得所有駕駛人借鏡的楷模。

尼爾早年從事屋頂修護工作，在一次意外事件不慎從屋頂摔下來，雖然沒有傷筋斷骨，但傷勢不輕，從此他決定要換一份接近地氣的工作。正好當地學校徵求一名校車駕駛，他便前往應徵，並順利得到這份待遇並不高的工作。二十七年如一日，尼爾開的校車從未發生過車禍，他的敬業精神獲得社區及學校師生的尊敬及愛戴。

當問及他為何能持之以恆開校車而不厭倦的原因時，他說他視每一位搭乘他校車的學生如同自己的子女，他將心比心，每個孩子都有家人殷殷等待著他們平安回家。他身負此重任，開車時以學生的安危為前提，責無旁貸地接送一批又一批的學生，平安進出校門，前後長達二十七年。

最不尋常的是許多學生說在他們離開學校後，最懷念的人不是某位老師，而是校車司機尼爾。在學生眼中，尼爾不僅是一位盡責的校車司機，更是愛護他們的家長，他們離開學校多年後，不時有過去的學生邀請尼爾當他們婚禮的證婚人，足見尼爾受學生愛戴的程度了。

在慶祝尼爾退休 的那天，以前的學生們攜家帶眷一起搭乘校車繞行著每條熟悉的道路，一路上都有二十七年來尼爾搭載過的學生們躬逢其盛，共同慶祝他的榮譽退休。

尼爾以身作則樹立榜樣，多年來學生在他的潛移默化下學習心存善念、助人為樂的美德，他說為人之道有如行車原則，尊重別人就是對自己的尊重。