「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」我們活著的每一天都有可能遇到或幸運地錯過隨機發生的危險，輕則微傷，重則甚至喪命。

日前紐約一輛載著幾十個高中樂隊成員的大巴士，因為前胎爆裂，翻覆到路旁的坡底，造成多人死傷。還有也時常聽到有車子衝上路旁的人群，或死或傷或極好運地逃過一劫，命運之神眷顧與否，真的很難說。

這讓我回想起去年聖誕節 炸彈氣旋（Bomb Cyclone）襲擊全美時，我差點也遭到噩運降臨。那兩天華府 地區不但氣溫驟降，還颳起了大風，為了避開周末人潮，二十三日星期五跟老妻一同去採買，沒想到還是人山人海，耽擱了不少時間，不過或許是因為如此，才可能躲開了一場浩劫。

回到家已經是下午五時左右，赫然見到右邊鄰居的一棵大松樹橫倒在我的車道上，還好可以繞道從左鄰的草地開回家。打了電話給右鄰，他們還不知道家裡的松樹已被大風連根拔起，出去一看也傻了眼，此時天已黑，回電告訴我明天早上再處理。

我連忙打電話告訴在體育館運動的兒子，回家時要注意繞過倒下的巨松，他離家去體育館時是四點半，車道還沒被擋住，所以松樹被吹倒的時間應該在四點半到五點的這個時段，若是他晚一些離家，或者我們早一點到家，就很有可能被樹壓到。

後來聽新聞報導，大華府地區有一人在車子裡被倒下的大樹壓死，想想還真是被嚇出了一身冷汗。

第二天早上鄰居開始把樹移開我的車道，兒子和我也去幫忙。

此時氣溫只有華氏十來度，加上風吹效應，大概是華氏零度左右，實在非常冷。鄰居的拖拉機發不動，只好把大段的支幹從主幹鋸斷，然後用卡車拖離我的車道到草地上，因為實在太冷，不宜在外面待太久，把樹鋸成小段的事就要等到天暖時再做了。

鄰居本來計畫當天開車去匹茲堡觀看美式足球 賽，他們是匹茲堡鋼人的鐵粉，為了移樹只有取消此行，好在鋼人隊在比賽最後一分鐘達陣贏了拉斯維加斯海盜隊，讓他們減少了一些遺憾。

在移樹時我照了一些相片，也告知住在舊金山的女兒，如此高大的松樹居然會被連根拔起。

鄰居見我照相還有點緊張，我告訴他們原因，並不是要拿去法律訴訟用的，他們才鬆了一口氣。

後來老妻也包了一些春捲送給他們過聖誕節，我們每年都如此準備，因為大家一向相處得十分和諧。沒想到去年的聖誕節，還有如此的禍福有命。