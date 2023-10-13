那是一個溫暖午後，我和朋友相約，帶孩子們到住宅區的公共泳池戲水。除了自家四個女兒之外，還加上鄰居的女兒蘇珊和賢能，六個女孩中，么女和賢能都還小，不會游泳，朋友的兒子也才四歲，只能和兩個小姐姐在池邊玩耍。

起初泳池並無旁人，只有孩子們在水中追逐的笑鬧聲，我和朋友坐在涼椅上，一邊看著泳池內與泳池邊的孩子們，一邊聊天享受日光浴。偶爾朋友會像美人魚一樣，技巧地切入水中翻滾幾下，我是半個旱鴨子，只敢兩手平舉，雙腿打水前進。

趁著朋友上岸休息，輪到她照看三個幼小孩子，我想去淺水區橫游到對岸，回味一下當年讀高中時學會的「打水前進」。不巧，這時來了一對日本 母女，站立在我欲前往的對岸水中玩投球運動，為了不掃他人興致而有意避開她們，我向其左側游去，不敢抬頭換氣的我，游了一陣卻仍摸不到岸邊，努力伸頭一看，天啊！我怎麼游到水池中央的深水處了。我告訴自己先不要緊張，心情放鬆才容易浮出水面求救，可是試了幾次，都無法把嘴露出水面呼救，最後終於昏厥過去。

不知過了多久，我似乎聽到遠自天際的細微說話聲，但眼前漆黑一片，令我難以辨識。過了一會兒，才剛微睜雙眼，強光猛烈射來，使虛弱的我無力以對，再過一陣，方能適應周遭的聲光。望著身旁的大小人群，慢慢聽清楚他們說話的內容。

原來我被救了，在我昏迷的當下，朋友正好告訴二女兒我也下來游了，二女兒感到奇怪，膽小的媽媽怎麼會游到水中央？她故意游到我身邊打招呼，沒想到她輕輕一撥，我的身體隨之旋轉，附近的大女兒看到我面部昏迷的表情，驚駭地大叫「媽媽！媽媽！」幾個孩子合力護送我到池邊，再由岸上兩位中年婦人及朋友把我拉上岸來，由於我已甦醒，也就沒叫救護車。

腹中漲滿水分，我請朋友扶我到洗手間去吐水，但因沒有可以讓我彎身壓迫腹部的器物，水吐不出來，朋友見我已無大礙，有事先行離去。妹妹聞訊趕來，送我到附近診所檢查，相熟的龔醫生說，若再晚兩分鐘獲救，肺部進水，麻煩就更大了。至於水漲至喉頭的不適，他說我會不時上廁所排掉，然而最初二十四小時內，最好有人陪伴以防萬一。

返回家中，我果真時時如廁排水，看來沒事，我讓妹妹繼續去忙她自己的事。因為疲累，無法顧及女兒們，我躺在沙發上休息，竟然睡著了。待我悠悠醒來，天已大暗，家中十分安靜，我轉頭一看，沙發邊四個女兒一字排開，跪坐在一旁看著我，一張張可愛小臉上都閃著淚光，她們正憂心忡忡、靜靜地陪著我。

見我醒了，她們破涕為笑，親見我生死存亡的那一刻，一定嚇壞了，我百感交集，憐愛地摸摸她們的頭，心想自己何其有幸，先生出差去了，難為這幾個孩子們充滿孝心地當我的守護小天使 。

四十年眨眼而過，往事那一幕仍清晰如昨，女兒們也步入中年，孝心依舊。她們幼年時救我一命，並當我的守護小天使的故事，我也將說給她們的兒女聽，希望將溫馨的親子 之情傳承下去。