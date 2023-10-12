Thanksgiving給我的醒悟

每年十一月的第四個「星期四」，是美國國會規定的假日，這是美國很獨特的紀念日，我還沒有看過其他國家有這樣性質的假日。

由字面上看來，這一天的重點是「thanksgiving（謝謝賜予）」，中文的「感恩」就失去了「賜予」這一環；講得通俗一點，你給我的東西，我要「謝謝你」，由此出發才會去「感恩」。

我年輕時，很少體會到其實我已接受到許多東西，但不懂得去感謝，當然也不會去說聲「謝謝你」，我總是懵懵懂懂的。

世界日報 在美國創刊後不久，我有時就寫一點自己生活上的心得或故事在「家園」版發表。我很清楚記得那時寫稿是真的用筆，寫在有方格子的稿紙上，而且還有一次我收到世界日報寄給我一些可用的稿紙，鼓勵我繼續投稿。

有一年感恩節來臨，孩子們漸漸長大，要求要烤火雞過節，我對美國人的火雞絲毫不感興趣，但也只好將就配合孩子們的願望。我把一隻火雞塞入烤箱，完全不照規矩調料，當然對我來講絕對不會好吃，在餐桌上孩子們大概也不會覺得有什麼好吃。面對那麼多不好吃的火雞肉，真不知應該如何處理？後來我想出一個主意，下廚切蔥切薑，加上一大碗醬油、辣油及麻油等，做成一碗蘸料，把火雞肉沾上蘸料調味，就有了中國人吃的口味，這樣吃還滿成功的。

這一點小插曲讓我寫了一篇文章，發表在世界日報上，如今我都記不得文章題目了，可能是「火雞，醬油，及其他」。見報後的次日同事也讀到了，還對我說：「寫得很有意思。」但文章中完全沒有「謝謝你」的意思，完全失去「感恩」的精神，可能還抱怨這假日額外添加我要烤火雞的家事。現在想想，世界日報給了千千萬萬讀者精神糧食，「謝謝世界日報」。

年輕時我不懂得一生中要說「謝謝你」的事太多了，例如我的生命是天主賜予的禮物，我要謝謝天主；小孩們長大成人，給我帶來很多溫暖，我要謝謝他們的努力；妻子陪伴我生活，在一起的每一天，都是應該要對她說「謝謝妳。」現在我凡事都感謝天主的恩賜。

依此類推，我能由內心穩定地萌生出「謝謝」的心境，實在是一種恩賜，這樣我每天心情都會很好，這比什麼良藥對身體都更有用，所以Thanksgiving這假日給我的醒悟是，每天都會有「謝謝你」的念頭，在內心深耕。