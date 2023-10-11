在台灣時就愛看電視益智比賽節目，像是「分秒必爭」、「大家一起來」；疫情 期間，為了激盪腦力、防止失智，我開始看七號台周間晚上七點的危險邊緣（jeopardy），看著看著，也看上癮。

因為節目不僅測驗參賽者的機智，也考驗他們下賭注的膽量，好幾次目睹實力堅強的衛冕者，就因領先幅度不夠大，進入「終極危險邊緣」時，碰到敢於豁出去的挑戰者，賭上全數獎金，又正好答對使得獎金翻倍，結果逆轉勝，意外拉下擁有光榮紀錄的衛冕者。

製作單位為了提高收視率，精心安排過去衛冕次數最多的三位光榮紀錄保持者，輪流接受後起之秀的佼佼者挑戰，高手過招，精采可期，為了不錯過觀賽，我敬告兒女這段時間不要來電請安，也盡量排除晚餐外食。

誰知人算不如天算，九月一日兒孫雖然來餐敘，七點鐘到，我還是照樣打開電視，準備坐在餐桌遙看比賽結果，沒想到螢光幕上竟然沒有電視節目，只有幾行字：「因為迪士尼 公司拒絕跟Spectrum（有線電視承包商）續約，所以它旗下的七號台和運動台都看不到，請大家去下面的網站抗議。」

之後我每天照例打開電視，想看七號台的傍晚新聞，並接著看「危險邊緣」，螢光幕上還是顯示同樣的文字，真不敢想像，身為三大無線電視網之一的七號台，我每月連網路帶電視付費一百五十元，竟然無緣觀賞。

記得去年初我搬來法拉盛 ，致電訂購這家有線電視承包商時，接電話的是一個字正腔圓、聲音悅耳的男士，他聽我報上住址，馬上問：「紐約那邊天氣怎麼樣？下雪嗎？」我好奇地回答：「你們公司不在紐約嗎？」他才說公司（Spectrum）不在紐約，但服務範圍總共涵蓋四十一州、三千二百萬用戶。

怪不得七號台和運動台消失後，網上怨聲載道，因為適逢美國網球大賽（US Open）開幕，還有大學橄欖球賽正在如火如茶地進行，Spectrum的訂戶都看不到，怎不罵翻天？連等了幾天「危險邊緣」都沒消息，我想起以前在讀者文摘看過一篇文章：「你不說，別人怎麼知道？」

於是我決定致電Spectrum抗議，接電話的男士很客氣，我說：「我很懊惱，我最喜歡的『危險邊緣』節目泡湯了。」他很有同理心地回答：「我也愛看『危險邊緣』，這樣吧！我撥十五元到你的帳戶，彌補我們造成的不便。」果然應驗了美國諺語「會吵的小孩有糖吃」，四天後，七號台電視恢復了，不禁慶幸我及時致電抗議。