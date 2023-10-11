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愛惜生命

張春華

今年是個不太平靜的一年，九十多歲高齡的母親一個人獨居公寓，夏天時突然摔了一跤，從此就站不起來了。之前一向還算身手俐落的母親，一日之間不僅無法自行下床，所有盥洗衛浴和進食的日常例行都無法自理。

我從外州趕去，和姊姊將母親從床上移至浴室，但花了半個鐘頭，結果是我們都摔坐在地上，沒辦法之下，只好請鄰居伯伯來幫忙。姊姊也已高齡，我又不在本地，只好把母親送進了療養院，結束了母親入住三十多年的老人公寓生活。

剛搬過去的那幾天，我打地鋪陪母親，中國人說不求好生但求好死，面對冷冰冰的房間和一張張外國人陌生的臉孔，以及聽不懂的語言，母親以為我們把她帶到了飯店，當她意識到不能回家時，連哭帶鬧吵著要回去，並指責我不孝，說死也要死在自己家裡。就這樣哭鬧了三天，我看到一生好強的母親，放下了她的尊嚴，苦苦哀求護士讓她回家，硬是逞強說她可以自己去浴室，但她卻連輪椅都坐不進去，讓我看了心裡非常難過。直到我離開之前，也不能跟她擁抱再見，必須要偷偷地走。

第二件不順的事，就是我在一個月內進了兩次急診室。從小我就有氣喘，因為換季，我在入秋後已進了一次急診室，在這之前我已經好多天都不舒服，但為了兒子的寒假，我們安排去紐約，卻忽略了嚴寒天氣可能會惡化我的氣喘。

忙碌的行程、疲累的身體，再加上東岸的嚴寒，我在紐約又進了急診室。在急診室裡，感到極度不舒服昏迷的瞬間，突然想到我還沒有立遺囑，想到未成年的兒子，心裡充滿了害怕。更糟糕的是，我被診斷出來的不只是氣喘，還有恐慌症。醫生開了重藥，接下來的幾天，我都在吃藥昏睡中度過，所有的紐約行程也都因此而改變，事先預定的團票也作廢。

我因為沒有讓先生和兒子好好地享受這次旅遊而心生內疚，好在回到了溫暖的加州，身體慢慢調適，恢復了許多。

第三件事，正當壯年的舞蹈班同學，在一次突發的槍擊案中離開了，這個同學經常熱心教我們跳舞，很有親和力。這件事讓我難過了很久，這種感覺是沒有親身經歷者無法體會的，那就是一個曾經和你很接近的人，瞬間離開這個世界。我問先生是什麼理由，讓老天爺決定要讓這些好人離開？除了無常，我想不到別的理由。

今年發生的事，有些是人生必經之路，也有些是意想不到的。奇怪的是，最近我的脾氣變好了，當我想要跟老公大吼大叫的時候，我會突然靜下來，想用另外一個方式好好地說，愛惜生命、珍惜身邊的人吧，不要等到失去了再來想念。

很多人認為愛對方就是好好工作賺錢、就是替他煮飯洗衣。是的，我們含蓄包容的愛都在行為表現當中，只不過日子久了，就慢慢習以為常、不知珍惜了。活著是一種幸福，能夠自由自在地活著更是一種恩賜，今天就跟身邊的人說一句我愛你吧！免得想要說卻來不及說，那時就會留下更多遺憾。

加州 療養院 槍擊

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今天我是誰？

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