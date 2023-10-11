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今天我是誰？

張純瑛

退休之後，鎮日坐在家裡享清福，誰知竟然不時接到訂單，彷彿餡餅紛紛從天而降。簡訊分別有「我朋友介紹你這裡的花很好，我想訂一盆。」、「聽說你們這家寵物店挺不錯，我有意買一隻小狗，請你推薦哪種犬隻好。」我既不賣花也不賣狗，當然不必理會這些訂單，於是按下「舉報垃圾」（Report Junk）標示並予刪除。

有時候我又變成了牙醫，收到這樣的簡訊：「X醫生，我的牙齒好痛，請問您我該怎麼辦？」或者變成了某位陌生人的親屬：「瑪麗，妳的姑母一個人住在某地，老人家非常寂寞，希望妳抽空去探望她。」沒什麼好說的，也按下「舉報垃圾」標示並予刪除。

第二天，訊息帶著興師問罪的怒氣：「X醫生，我知道您忙，但我牙齒真的很疼，好歹也給我個回音吧。」第三天，語氣更加氣憤：「雖然您很忙，但對病人的要求不理不睬，合乎職業道德嗎？」第四天，對方幾乎氣得要扔顆炸彈過來，來信痛罵X醫生一頓。看到這裡，我很想回他：「我不是X醫生，你也不是他的病人，你根本就是詐騙集團的一員，我不會上當，少浪費時間來煩我。」然而，我必須努力壓下被激惹起的衝動，不能回應，再度按下「舉報垃圾」標示並予刪除。

對這些莫名其妙的手機簡訊一律「舉報垃圾」，然而，從來沒有感受到舉報結果生效，也從未有執法人員和我聯繫，每天收到這類無聊訊息、或遭陌生人興師問罪，我毫無對策。

詐騙集團分子每天送出成千上萬的假訊息，如果剛好給他們矇上了，例如碰到花店老闆或寵物店主人、或X姓醫生、瑪麗，對話就展開了；然後，這些人的天真或寂寞程度，最後決定殺豬盤的成敗與被騙金額的大小。

不能不懷疑這些騙子的智商，難怪只能從事這種無聊之至的低級「工作」。指名道姓，指出職業和人拉攏關係，會有多少機率能夠碰對人？有些訊息更扯，「我在整理手機上的電話號碼，看到你的電話號碼，我們認識嗎？」你不先報上名字，我又怎知道我們認識與否？

上述訊息全是手機簡訊，可有一次，我看到微信上有人加我為友，接通後，他寫道：「一月時我們曾在文藝場合見過面，還記得我嗎？」雖然他的微信代名看起來極其陌生，也沒有指出確切的活動場合，但我經常出席各種文藝活動，或有可能打過照面。於是我問他真正的名字。他給了我名字，又寄來一張照片。啊！露餡了，照片上的他又年輕又俊美，如果真的在一月見過此等年輕帥哥，我怎會毫無印象呢？這是我最接近受騙邊緣的一次經歷。

每天收到這類訊息，不但煩不勝煩，而且覺得騙子自身智商不高，把收件人也看得很愚昧，頗有受辱感覺；不時還被罵不搭理是由於缺乏同情心、麻木冷血等等。既然無法擋住這些訊息，我只能從正面看，他們詐騙時絞盡腦汁編故事還挺好笑的。

如今每天早上打開手機前，我不免自問：「今天我又是什麼身分呢？修車廠老闆、美容院店長，還是珍妮、約翰？」

詐騙集團 微信 退休

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